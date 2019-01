‘Oilsjt Zingt’ haalt oude carnavalshits van onder het stof Rutger Lievens

28 januari 2019

15u49 0 Aalst De klassiekers van carnavalsgrootheden als Kamiel Sergant en Jean-Paul De Boitselier herleven dit weekend op Oilsjt Zingt. Aalst.TV en Muzikoilsjt organiseren op zaterdag 2 en zondag 3 februari in zaal Arty Party in de Molenstraat opnieuw ‘Oilsjt Zingt’. “We brengen de ambiance van de Keizershallen terug”, beloven de organisatoren.

“De klassiekers van Kamiel Sergant, Jean-Paul De Boitselier en vele anderen worden vanonder het stof gehaald en de ambiance die typerend was voor de Keizerhallen wordt er terug getoverd. Jong en minder jong geweld zingen er dé klassiekers van Oilsjt Carnaval”, aldus de organisatoren van Oilsjt Zingt.

“Met dit evenement willen we de klassiekers zoals Raldegeda, Oilsjteneers Zemmen of Zjeur Jong in ere herstellen”, zegt Bart Marcoen, een van de organisatoren. “Het zingen van echte volksmuziek is ook in Gent en Antwerpen al heel succesvol gebleken. De editie van 2017 was een schot in de roos, de sfeer was toen echt geweldig. We zorgen voor een zangboekje, een ‘stroeien muzieksken’ en we bieden ook ‘echte Oilsjterse trippen’ en gezouten erwten aan. We kruiden het geheel dus met een stevige portie nostalgie”, aldus Bart.

Zaterdag openen de deuren om 19 uur. Dit jaar is er op zondagnamiddag ook een ‘pateekes-ediesje’. “We hopen ook in de namiddag dezelfde sfeer te creëren, al zal dat niet ontbreken met een ‘sjoeken’ een ‘Oilsjterse vlooj’ en een ‘zjatje kaffe’”, zeggen ze.

Een ticket kost 15 euro en is te verkrijgen via de website www.aalst.tv.