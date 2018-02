"Nu nog van foor naar foor, maar hier wil ik oud worden" VINCENT DELFORGE (47) KOOPT FLAT AAN ESPLANADEPLEIN RUTGER LIEVENS

03 februari 2018

03u01 0 Aalst Foorkramers, ze wonen overal en nergens, maar de echte thuis van Vincent Delforge (47) is al jaren Aalst. Zijn hart ligt in de carnavalsstad en binnenkort zijn domicilie ook, want Vincent heeft een appartement gekocht op de hoek van de Kattestraat en het Esplanadeplein. "Het is niet alleen het feestgedruis dat mij aantrekt, het zijn de mensen. Aalst is een dorp van 80.000 mensen, hier praat men nog met mekaar", zegt Delforge.

De familie Delforge is oorspronkelijk afkomstig uit Charleroi. "Moeder en vader leerden mekaar kennen op een foor in Diksmuide. Omdat de laatste foor van het jaar in Sint-Niklaas plaatsvond, hebben ze zich daar gevestigd. Mijn heimat ligt dus in Sint-Niklaas, maar terwijl ik in Aalst iedereen ken, ken ik daar zo goed als niemand. Het hing al lang in de lucht om te verhuizen naar Aalst en nu gaat het er eindelijk van komen", zegt Vincent.





Boven de Swarovski-winkel kocht hij drie appartementen, een om te verhuren en een als duplex om te wonen. Mét zicht op het Esplanadeplein, waar zijn kraam staat. "Tegen de zomer hoop ik dat de verhuizing afgerond is", zegt Vincent. De man heeft zijn hart verloren in Aalst en de Aalstenaar heeft de familie al jaren geleden in de armen gesloten. Er gaat geen jaar voorbij dat de Delforge-familie niet wordt afgebeeld op een carnavalswagen.





Tweede hoofdstuk

"Het sociaal weefsel in Aalst is uniek en wordt bepaald door carnaval. Ook al ben je geen carnavalist, iemand van je familie en vrienden wel. Zo is iedereen er toch bij betrokken. Aalst is een dorp van 80.000 mensen. Op alle foren van het land staan de mensen voor ons kraam in stilte aan te schuiven, in Aalst is het precies aan de toog van een café dat ze staan. Mensen kennen elkaar, praten met elkaar. Vaak met een uitgesproken mening ook. De politici zijn ook nergens zo bereikbaar als in Aalst. Zelf ben ik ook enorm geïnteresseerd in de Aalsterse politiek."





Dat hij een appartement kocht met zicht op het Esplanadeplein waar zijn kraam staat, is een beetje toeval. "Het is niet om zo de foor in het oog te kunnen houden. Er zijn plannen om van het Esplanadeplein een Central Park van Aalst te maken, dus wie weet hoe lang mag de foor er nog staan. Ik zag dat daar een nieuwbouw werd gebouwd en zocht de eigenaar. Uiteindelijk bleek die op anderhalve kilometer van mijn deur in Sint-Niklaas te wonen. Ik was geïnteresseerd omdat het een centrale ligging heeft. Als ik later op mijn oude dag naar de stad wil, hoef ik de deur maar open te trekken en kan ik te voet alles doen. De kinderen worden ouder en nemen in de traditie van de foorkramers stilaan het kraam over. Dus begin je te denken aan het tweede deel van je leven en dat tweede hoofdstuk zie ik zich wel in Aalst afspelen", zegt Vincent.