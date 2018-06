"Normale oogst, goed voor 12.000 liter" OPTIMISME BIJ WIJNBOER HERMAN TROCH NA RAMPJAAR 2017 RUTGER LIEVENS

14 juni 2018

02u31 0 Aalst Het gaat goed met de wijngaard van Herman Troch op wijndomein De Kluizen. Vorig jaar kon er door een late vriesnacht in de lente amper 40 procent van het normale aantal druiven geoogst worden. "Het ziet ernaar uit dat de oogst dit jaar normaal, en misschien iets beter dan anders, zal verlopen", zegt Herman.

Herman Troch begon met zijn Aalsterse wijngaard lang voor voeding en drank uit de korte keten hip en trendy waren zoals tegenwoordig het geval is. "Mijn vader plantte een eerste kleine wijngaard aan toen ik een jaar of tien was. Zowel mijn vader als grootvader waren bedreven fruitwijnmakers", zegt Herman. "Toen terrein vrij kwam aan de abdij Maria Mediatrix in Affligem, mocht ik dit mooie stuk grond van de zusters in gebruik nemen. Ik besloot er druiven aan te planten, een plan dat niet zo vreemd is gezien mijn familiegeschiedenis", zegt hij. Domein De Kluizen werd opgericht in 1997 en de wijngaard is 2,8 hectare groot. De wijn van Herman Troch viel al twee keer in de prijzen en werd al twee keer uitgeroepen tot beste Belgische wijn.





Tot 2011 waren er weinig mislukte oogsten, maar de laatste jaren heeft de wijnboer minder geluk. "Sinds 2012 tot nu heb ik vier slechte jaren gehad. Niet op vlak van smaak of kwaliteit, maar op vlak van volume. Er waren jaren dat er maar 50 tot zelfs 30 procent van de oogst slaagde. Normaal gezien kan ik van deze wijngaard 12.000 liter wijn maken. Vanaf 10.000 ben ik eigenlijk al tevreden", zegt Herman. Vorig jaar kon hij amper 40 procent van het beoogde aantal druiven binnenhalen. "In eerste instantie zag het er zelfs naar uit dat alles verloren zou gaan door een late nachtvorst in april. Je probeert je druiven te beschermen door de wijngaard te verwarmen met vuurpotten, maar het mocht niet baten. Dat jaar raakte ik uiteindelijk 60 procent kwijt", zegt hij.





Dit jaar zijn er betere vooruitzichten. Late vrieskou bleef uit, de omstandigheden lijken ideaal voor een goed jaar.





Hagelbui

"Er is een zeer gezonde groei, het zijn gezonde scheuten. Nu maar hopen dat we bespaard blijven van een plotse hagelbui", zegt Herman. Andere mogelijke bedreigingen zijn de fruitvlieg en de valse meeldauw. Met de druiven die nu geoogst worden, zal de rosé, rode en witte wijn gemaakt worden die in april 2019 op de markt zal komen.





Degustaties

Op zijn wijngaard aan de abdij ontvangt Herman af en toe groepen om een glas te proeven, maar ook de wijnmakerij in Herdersem kan je bezoeken en de zaal kan je zelfs afhuren. De wijnmakerij werd gebouwd in 2015 en heeft een ontvangstruimte waar wijndegustaties kunnen plaatsvinden. Wekelijks op vrijdag staat Wijndomein De Kluizen op de lokaalmarkt in De Gendamerie in de Denderstraat. Info: www.domein-de-kluizen.be.