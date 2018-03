"Nood aan schouwburg met 1.800 zitjes" DIRECTEUR DE WERF WIL 3 KEER MEER CAPACITEIT RUTGER LIEVENS

06 maart 2018

02u59 0 Aalst "Aalst heeft nood aan een schouwburg met 1.800 zitjes", dat vindt de directeur van cultuurcentrum De Werf Yvan Verhavert. De Werf is al 30 jaar het culturele middelpunt van Aalst, maar omdat er maar 600 zitjes zijn, is het cultuurcentrum beperkt in zijn mogelijkheden. "Bij de plannen van De Werf in 1958 was dat een enorm aantal. Nu moeten we mensen ontgoochelen omdat zo goed als alles altijd uitverkocht is."

Idea Consult berekende de economische impact van De Werf op Aalst en de resultaten zijn te lezen in het boek 'Scheuren in Cultuur' dat naar aanleiding van 30 jaar De Werf te verkrijgen is bij uitgeverij Politeia. Jaarlijks krijgt De Werf meer dan 100.000 bezoekers over de vloer. Die kopen niet alleen een ticket van een theatervoorstelling, maar besteden gemiddeld 15,5 euro in horeca. Voor of na de show eten ze een hapje of drinken ze een glas in de stad. Uit die cijfers blijkt dat een goed draaiend cultuurcentrum positief is voor de handelszaken in de binnenstad.





Als Aalst nog meer bezoekers uit de ruime regio wil aantrekken, dan is De Werf met zijn 600 zitjes te klein. De directeur van De Werf, Yvan Verhavert, die er al sinds de opstart in 1988 bij is, vindt dat het tijd is voor een grotere schouwburg.





Uitverkocht

"Weet je dat de plannen van De Werf uit 1958 dateren? Dan hebben we de cover van de nationale krant gehaald: zo zou het cultuurcentrum van de toekomst eruitzien. Het heeft nog tot 1988 geduurd voor De Werf opende, en intussen voldoen die 600 zitjes niet meer. Quasi elke voorstelling is uitverkocht. Nu trekken we vooral toeschouwers uit Aalst en omliggende gemeenten aan, maar wat als Aalst uitgroeit tot een regionale stad? Om te voldoen aan de vraag van een ruimer gebied volstaat De Werf niet meer. De Werf uitbreiden kan niet. Daarom denk ik dat we binnen dit en 10 jaar moeten evolueren naar een schouwburg voor 1.800 toeschouwers. Dat hoeft niet enkel met subsidies betaald te worden, ik denk aan een privaat-publieke samenwerking."





De stad werkt aan een evenementencomplex op de Tragel-site waarin 4.000 à 5.000 bezoekers terecht kunnen, maar Verhavert pleit om ook in te zetten op een aparte cultuurschouwburg. "Ik denk dat we meer moeten samenwerken met cultuurcentra uit de buurt. Een spreiding van het aanbod zou goed zijn, cultuurinfrastructuur in een andere gemeente die onderbenut is, kan zo ingezet worden. In eigen stad kan je cultuurevents houden in de Sint-Jozefskerk, maar je hebt dus ook een nieuw theater nodig."





Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V) wil het bekijken. "Al houdt het publiek ook van cultuur op aparte locaties zoals een kerk of een oud industrieel pand. We moeten ruimte polyvalenter bekijken."