"Niets moeilijker dan publiek doen lachen" OUDSTE GROEP LOTJONSLOS BEWAART AL 55 JAAR SPIRIT VAN CARNAVAL RUTGER LIEVENS

30 januari 2018

02u45 0 Aalst Dat Lotjonslos, de oudste carnavalsgroep van het land, de spirit van Aalst carnaval nog altijd hoog in het vaandel draagt, bewees ze op 'De Lesten Ommeganck'. Daar droegen ze het Dendermondse Ros Beiaard ten grave. Die van Aalst noemde de begrafenis van het Ros 'de mooiste dag van hun leven'. "Niets is zo moeilijk als het publiek aan het lachen brengen", klink het bij Lotjonslos.

Op 'De Lesten Ommeganck' gingen de aanwezigen eerst in de rouwkapel - opgesteld door de mannen van Lotjonslos in zaal Arty Party - de urne van het door houtwormen vergane Ros begroeten. De 72-jarige Jos De Mette stond met een zakdoek zijn - onzichtbare - tranen af te vegen. Van alle 'Lotjonslossers' is hij er al het langste bij én hij is nog altijd actief. "De groep is begonnen in 1963, ik ben erbij gekomen in 1965 en heb van alle Lotjonslossers de meeste dienstjaren. Lotjonslos is gegroeid uit de vereniging Universitas, een club voor studenten uit Aalst. Die mannen van de studentenclub gingen naar de stoet zonder wagen, en het was allemaal wat geïmproviseerd. Enkele carnavalisten wilden een échte carnavalsgroep oprichten en hebben zich daaruit losgetrokken. Vandaar de groepsnaam: 'Lotj-ons-los'", zegt hij. Drie dagen aan één stuk carnaval vieren dat doet Jos niet meer. "Maar ik werk wel nog altijd graag mee aan de wagen en de stoet stap ik ook nog altijd zonder problemen uit. Echt laat maak ik het daarna niet meer. Het is nu toch al twee jaar geleden dat ik echt nog tot op de ochtend van thuis ben weggebleven", zegt Jos.





Kurt Heerman, een andere Lotjonslosser, genoot zichtbaar van 'Den Grootschen Rouwavond'. Kurt is in de creatieve wereld niet van de minsten en maakt de decors van Tomorrowland en tal van Europese pretparken. Uiteraard heeft hij ook zijn zegje in de praalwagen van Lotjonslos en als het op carnaval Aalst aankomt, is hij niet zo'n fan van wat in Aalst de 'Disneyficatie' van de stoet wordt genoemd. "Op zeker spelen wordt beloond. Veel lichtjes, maar nauwelijks een onderwerp of humor, een praalwagen op basis van bouwtekeningen die je op internet hebt gevonden, daar krijg je tegenwoordig veel punten voor. Lotjonslos is altijd blijven kiezen voor humor, de spirit van carnaval, iets waar Aalst tot ver buiten de landsgrenzen bekend voor staat. Niets is zo moeilijk als de mensen aan het lachen brengen", zegt Heerman. Op 55 stoeten haalde Lotjonslos 25 keer de eerste prijs binnen. "Wij beginnen altijd met het zoeken naar een grappig thema en gedurende de maanden voor carnaval groeit dat uit tot wat we in de stoet uitbeelden. We kunnen zelfs nog tot de dag voor carnaval dingen wijzigen. Bij Lotjonslos zijn we nooit bang geweest om op onze bek te gaan, we hebben dat dan ook dikwijls gedaan. Niet erg, zolang de spirit bewaard blijft", zegt Heerman.





Bij de Koninklijke carnavalsgroep Lotjonslos geraak je ook niet zomaar binnen.





Mannenclub

"Ik herinner nog mijn 'sollicitatiegesprek'. In het zaaltje van de Coninck Van Spagniën moest ik mij komen verdedigen. Toen ik binnenkwam, moest ik mij al omdraaien en achter een schotel bier gaan. Bij Lotjonslos zijn heeft een zekere status in het carnaval. Het is ook een mannenclub, geen vrouwen toegelaten. Mij ga je niet horen zeggen dat het daarom is dat we de oudste carnavalsgroep van het land zijn, maar het is niet onbelangrijk. We discussiëren veel, maar onder de mannen maken we geen ruzie. Anderzijds zijn we onze vrouwen dankbaar dat we dit allemaal mogen doen. Ze moeten dan ook niet helpen op eetfestijnen, dat zou niet fair zijn."





Lotjonslos loopt op de 51ste plaats in de stoet.