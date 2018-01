"Niet slecht voor twee amateurs" STADSGENOTEN BAETENS (28) EN DE VOS (36) SCHITTEREN OP WK DARTS RUTGER LIEVENS

02u33 0 Repro Rutger Lievens Na zijn winst tegen ex-wereldkampioen Scott Mitchell werd Nieuwerkerkenaar Andy Baetens (links) live op televisie geïnterviewd. Aalst Aan het wereldkampioenschap darts in de Lakeside Country Club in Engeland doen twee Belgen mee en ze komen allebei uit Aalst. Andy Baetens (28) woont in deelgemeente Nieuwerkerken, Geert De Vos (36) in Aalst. En ze doen het goed. Andy Baetens versloeg gisteren zelfs de ex-wereldkampioen en stootte door naar de kwartfinales. Ook Geert De Vos is nog ongeslagen. Aalst is een vruchtbare kweekvijver voor dartskampioenen.

De Nieuwerkerkenaar kon het nauwelijks zelf geloven en stond nog na te trillen toen een Britse televisiepresentator hem een microfoon onder de neus stak. "Ik kan het niet geloven, ik heb ex-wereldkampioen Scott Mitchell verslagen", stamelde Andy Baetens. De presentator zei hoe ongelofelijk het was dat Andy pas een maand geleden zijn debuut gemaakt had als dartsspeler op de televisie en nu dit presteerde, en vroeg hoe hij daarmee omging. "Het is ongelofelijk. Het is een droom, echt een droom die uitkomt", zei Baetens. Door deze schitterende prestatie stoot hij nu door naar de kwartfinales van het wereldkampioenschap darts, een sport gedomineerd door Britten.





Geert De Vos is ook nog ongeslagen en zit voorlopig in de tweede ronde. De 36-jarige magazijnier uit Aalst is het al wat meer gewend. "Voor mij is het de zevende keer en vorig jaar haalde ik de kwartfinale. Dat is het hoogste dat ik tot nu toe behaalde. Mijn doel is dit jaar om het even goed te doen als vorig jaar, kwartfinale is het doel. Daarvoor moet ik eerst door de tweede ronde geraken", zegt Geert De Vos. "Ik vind dat we dat niet slecht doen. Voor ons is dit een hobby, we werken nog voltijds."





Repro Rutger Lievens Ook Geert De Vos is nog ongeslagen. Hij speelt vanavond zijn kwartfinale.

Trouwe groep fans

Aalst blijkt tegenwoordig het Belgische dartsmekka te zijn. Twee toptalenten komen uit dezelfde stad, al speelt Geert De Vos darts in het Beukenhof en Andy Baetens bij 't Kantientje in Lede. Zit er iets in het kraantjeswater, of is het toeval? "Andy volgt me wel en misschien inspireert dat wel. Voor de rest lijkt het mij volstrekt toevallig dat de twee Belgen hier op het wereldkampioenschap allebei uit Aalst afkomstig zijn. Het is wel praktisch, we kennen elkaar goed en gaan samen naar de tornooien. Ondertussen hebben we een trouwe groep fans die zelfs met 25 mensen ons gevolgd zijn naar het wereldkampioenschap in de Lakeside Country Club. Allemaal fans uit Aalst en omstreken."





Andy Baetens stootte na een 4-2-winst tegen de Engelsman Scott Mitchell door naar de kwartfinales. Vanavond om 20 uur speelt Geert De Vos tegen de Nederlander Richard Veenstra. Vrijdag worden de kwartfinales gespeeld, zaterdag de halve finale en zondag de finale.