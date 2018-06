"Niet nerveus om vedetten te masseren" ZES STREEKGENOTEN HELPEN RODE DUIVELS SCOREN IN RUSLAND ERIK DE TROYER & RUTGER LIEVENS

02 juni 2018

02u55 0 Aalst Als België straks het WK wint, komt dat deels door de goede zorgen van enkele streekgenoten. Zo komt de kok van de Rode Duivels Bartel Dewulf uit Aalst, kinesist Geert Neirynck is Baardegemnaar en masseur Milan D'Hoe geeft les in Aalst.

Om de 23 Rode Duivels in Rusland een topprestatie te laten neerzetten, reist een 20-koppig team van koks, kinesisten en masseurs mee naar Rusland. Van dat team komen er zes uit Aalst, Geraardsbergen of omgeving. Zo hebben kok Bartel Dewulf, kinesist Geert Neirynck en masseur Milan D'Hoe een Aalsterse connectie. Masseur Franky De Buyst is van Asse, logistiek manager Jurgen Van Der Mijnsbrugge en materiaalman Kevin Waegemans komen uit Geraardsbergen.





School dankbaar

Milan D'Hoe (29) geeft les in de Aalsterse school voor bijzonder onderwijs De Horizon, maar heeft verlof zonder wedde genomen om dit avontuur te kunnen meemaken. Hij was er al bij op het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk. "In De Horizon in Aalst werk ik aan de fijne motoriek van mensen met een beperking. Bij de Rode Duivels masseer ik de benen van de beste spelers van de wereld. Ik ben mijn school enorm dankbaar dat ze mij de kans geven om mee te gaan", zegt Milan. "Na mijn opleiding Sportmassage kreeg ik een extra opleiding van de masseur van de Rode Duivels en zo ben ik erin gerold", zegt D'Hoe. Als volgende maand al onze toppers zonder blessure de finale van het WK halen, is dat mede dankzij de goede zorgen van Milan. Dat die benen die hij onder handen neemt miljoenen euro's waard zijn, daar wordt hij ondertussen niet meer nerveus van. "Nerveus ben ik er nooit om geweest, maar je bent wel gefocust. Masseren is kijken met je handen. Ik masseer voor, tijdens en na de wedstrijd, en ook nog eens voor en na elke training. Na vier jaar bouw je wel een goed contact op met de spelers."





Verschillende trainers

Baardegemnaar Geert Neirynck (43) is al kinesist van de Rode Duivels sinds 2009. Hij werkte al voor verschillende trainers. "Dick Advocaat, Georges Leekens, Marc Wilmots en nu dus Roberto Martinez. Voor ik bij de A-ploeg ging werken, was ik kinesist bij de jeugdelftallen. Toen ging ik nog gewoon supporteren voor de Rode Duivels van in de tribune", zegt Neirynck die zelfstandig kinesist is in Baardegem. "Uiteraard ben ik een grote fan. Die spelers, dat zijn mensen waar je in eerste instantie naar opkijkt en nu werk ik ermee samen. Als we scoren is de ontlading groot bij iedereen, ook bij het team achter de Rode Duivels, omdat we ons uiterste best doen om de spelers in de beste omstandigheden aan de start van de wedstrijd te brengen. Onze groep heeft alle kwaliteiten om ver te geraken. We hebben een sterk team, op én naast het veld. Maar geluk speelt ook een rol", zegt Geert.