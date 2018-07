'MuzZomer' toont schatten stadsmuseum 12 juli 2018

02u54 0 Aalst Deze zomer kan je via MuZomer de schatten van het stedelijk museum van Aalst ontdekken. Op donderdagen 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus blijft het stedelijk museum 't Gasthuys langer open voor 'MuZomer'.

Tussen 17 uur en 23.30 uur wordt telkens een erfgoedthema in de kijker gezet en kunnen jong en oud in een speelse en ontspannen sfeer proeven van de Aalsterse geschiedenis. "MuZomer is een activiteit op maat van de Aalsterse gezinnen", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).





"De bezoekers kunnen kennis maken met heel verschillende onderdelen van onze collectie: van De Saedeleer tot wielererfgoed en van textiel tot circus. Dit alles wordt gekoppeld aan een zomerbar met hapjes en drankjes van lokale foodtrucks op het pittoreske binnenplein van het stedelijk museum."





VR-bril

Op 12 juli worden de werken van Valerius De Saedeleer in de verf gezet. Maak kennis met dit vernieuwende medium, zet je VR-bril op en ga aan de slag met een creatieve VR-tekenapplicatie van Google.





Met het criterium voor de deur staat op donderdag 26 juli alles in het teken van de koers en wielererfgoed. Kom meerijden in het wielerbordspel 'de kartonnen koersen van Aalst' of kom als eerste over de meet tijdens onze museumkoers voor kinderen. "Op donderdag 9 augustus halen we ons textielverleden vanonder het stof. Op donderdag 23 augustus geven we de aftrap van 10 jaar Cirk!. De Oude Vismarkt wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een nostalgisch kermisdorp waarin jong en oud hun hart kunnen ophalen", aldus de stad. (RLA)