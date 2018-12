‘Museum van Aalsterse, Vlaamse en Europese geschiedenis’ op De Pupillen: “Sinds Utopia ligt de lat hoog, en we gaan er niet onder” Rutger Lievens

26 december 2018

15u33 0 Aalst In de vorige zes jaar slaagde schepen Karim Van Overmeire (N-VA) om vanuit nagenoeg niets Utopia te realiseren, de volgende zes jaar gaat hij voluit voor een Historisch Museum. Op een interactieve en moderne manier moet het museum de bezoekers informeren over de Aalsterse, Vlaamse en Europese cultuur. “Met Utopia hebben we de lat hoog gelegd, we gaan er niet onder”, zegt Van Overmeire.

Het staat in het bestuursakkoord aangestipt als een van dé grote projecten van het nieuwe stadsbestuur van N-VA, CD&V en Open Vld, het historisch museum op de Pupillensite in Aalst.

“De Pupillensite is in het begin van de vorige legislatuur aangekocht. Op die manier kreeg het stadsbestuur controle over de ontwikkeling van deze strategisch gelegen en historisch belangrijke site”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Met de ontwikkeling van Utopia is een standaard gezet. De rest van de site moet op eenzelfde manier ontwikkeld worden. De lat ligt hoog, maar we gaan er niet onder. “

In samenwerking met bedrijven

Het historisch museum is geen ideetje die zomaar wordt gelanceerd, sinds Utopia weten we dat het Van Overmeire menens is als hij iets wil realiseren. De komende maanden wil hij partners zoeken, onder meer bij de nieuwe Vlaamse regering maar ook bij privépartners.

“Een deel van de ontwikkeling van De Pupillen zal privatief gebeuren. Op die manier recupereren we een deel van de aankoop en ontwikkelingskosten. In het bestuursakkoord staat een bedrag van 4,25 miljoen euro vermeld. Meest logische privatieve ontwikkeling is kwaliteitsvol wonen in het hart van de stad”, zegt hij. “Maar mogelijks vinden we ook privépartners die willen investeren in het museum.”

Van de Grote Markt naar de Graanmarkt stappen

Bij de ontwikkeling wil de stad oog hebben voor de ‘doorwaadbaarheid’ van de site. “Je moet van de Grote Markt dwars door het stadhuis en de Pupillen tot aan Utopia kunnen wandelen. De Pupillensite mag niet langer een obstakel zijn waar je rond moet lopen, maar een nieuw, kwalitatief stadsdeel waar je graag doorloopt”, vindt Karim Van Overmeire (N-VA).

“We willen het huidige architecturaal concept van het ‘vierkant’ van De Pupillen behouden, wat impliceert dat de voorgevel niet volledig kan verdwijnen”, zegt hij. Nochtans had het studiebureau Baukuh/List andere plannen met de gevel aan de Graanmarkt. “De plannen van Baukuh/List op de website van de Vlaamse Bouwmeester hebben tot een waardevolle en interessante gedachtewisseling geleid, maar de plannen zijn noch door het schepencollege, noch door de gemeenteraad gevalideerd.”

Historisch belevingscentrum

Het museum zal focussen op geschiedenis. “En het is dan logisch dat je de geschiedenis brengt van de regio waarin je leeft. Al sluit ik niet uit dat er vergeleken wordt: wat gebeurde er in Afrika of Zuid-Amerika in 1500 en wat in Europa? Het moet alleszins een museum worden dat een belevingscentrum is. Geschiedenis zal er gebracht worden op een vlotte en interactieve manier. Meer digitaal dan een tentoonstelling van artefacten”, zegt Van Overmeire. “Elke doelgroep, van schoolkinderen tot de mensen van de serviceclub of een groep toeristen, moet op zijn of haar niveau iets kunnen beleven.”

“Ik ben op dat vlak nogal gecharmeerd door de recent geopende ‘Canon van Nederland’ in Arnhem. Nog meer regio’s openden de voorbije jaren een dergelijk museum. Voor jongeren en nieuwkomers biedt het een perspectief en kader. Het is gemeenschapsvormend. Je leert van waar we komen.”

“Naast een historisch, toeristisch en humoristisch element is er ook het concept burgerschap: jongeren de weg tonen naar verantwoord burgerschap. Op dat vlak kunnen ook ideeën als duurzaamheid en ecologisch bewustzijn verwerkt worden”, aldus Van Overmeire (N-VA). “Het mag bovendien allemaal wat luchtig zijn. Als stad willen we humor en satire toch promoten.”

De invulling moet interactief zijn, met veel spelelementen. “Je komt er niet binnen om de stamboom van de graven van Vlaanderen van buiten te leren, maar om een computerspel te spelen waarbij je als arbeider van de 19de eeuw met een klein budget je gezin moet onderhouden, of als koopman uit de middeleeuwen winst moet maken”, zegt hij.

Ideale ligging

Volgens Van Overmeire heeft Aalst de ideale ligging om zo een geschiedenismuseum te realiseren. “Aalst heeft een ideale ligging om aantrekkelijk te zijn voor alle scholen en verenigingen van Vlaanderen. Het ligt in het hart van de ‘Vlaamse Ruit’ en historisch gezien op de grens van het oude graafschap Vlaanderen en het oude hertogdom Brabant. Op die manier kan het centrum ook een belangrijke toeristische troef worden”, zegt hij.