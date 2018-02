"Mijn pa kijkt mee van hierboven" JERRY VINCK WIL ZATERDAG ARENDPRINS WORDEN VOOR OVERLEDEN VADER RUTGER LIEVENS

28 februari 2018

02u49 0 Aalst Hij kondigde het op zijn veertiende al eens aan in onze krant, maar zaterdag is het écht zover. Dan doet Jerry Vinck (21) een gooi naar de titel van prins carnaval van de Arendwijk. Dat had hij beloofd aan zijn vader Jo Vinck, net voor die stierf. "We keken telkens samen naar de stoet van het Arendcarnaval, langs het parcours net voorbij café Parking. 'Ooit sta jij daar ook', zei mijn pa als de prins passeerde", zegt Jerry.

Op 31 december 2009 stierf Jo Vinck op 64-jarige leeftijd. De Aalstenaar was toen een van de bekendste Elvis-fans van het land, was lange tijd voorzitter van de fanclub Elvis Matters én wereldrecordhouder geweest in de discipline 'non-stop Elvis-muziek draaien'.





Zijn zoon, Jerry Vinck, was toen 13 jaar oud. Een jaar later, in november 2010 kondigde hij in Het Laatste Nieuws aan ooit een gooi te doen naar de scepter van Arendprins. Jerry was toen 14. "Net voor hij stierf, zei hij dat ik moest meedoen met de verkiezing van Arendprins 2016. Ik ga dat doen en ben zeker dat mijn pa vanuit de hemel zal meekijken", staat er in de krant van toen. Het jaar dat hij in gedachten had - 2016 - kwam te vroeg, maar 2018 moet zijn jaar worden. Hij heeft het artikel dat toen verschenen is altijd bewaard.





Fakkeltocht

Deze Aalsterse carnavalist verkiest Arendcarnaval boven grote broer Aalst carnaval. "Ik zou nergens anders prins carnaval willen worden dan in de Arend. Weet je dat ik liever Arendcarnaval vier dan Aalst carnaval? Ik kijk uit naar de fakkeltocht. Die tent van het Arendfeest binnenwandelen is zalig. Dat is thuiskomen. Iedereen kent iedereen, het is net één grote familie. Alle lof voor het Arendcomité dat dit jaar na jaar organiseert", zegt Jerry, die onder carnavalisten bekendstaat als De Voegel en onder die naam ook campagne voert. Sinds het verlies van zijn vader werkt Jerry naar dit moment. "Ik werkte achter de schermen tijdens vorige Arendprinsverkiezingen, onder meer bij Sven, Nick, Jel en Cali. Ik hoop dat ik dit jaar de scepter mag omhoog steken."





Wereldrecord

De Arend en de herinneringen aan zijn pa, ze zijn vermengd met elkaar. "Ons gezin woonde hier in de wijk. Ik ging samen met mijn vader naar de stoet kijken in de Botermelkstraat, iets voorbij café Parking. Als de prins carnaval van de Arend passeerde dan zei mijn vader: 'Jerry, ooit sta jij daar'. Zaterdag zal ik op het podium staan en ook dat deed mijn vader mij voor. Als dj haalde hij het wereldrecord 'non-stop Elvis draaien'. 76 uur en 36 minuten", zegt De Voegel.





Jerry Vinck neemt het zaterdag op tegen Katleen Arijs in de Florahallen in Aalst. De deuren gaan open om 19 uur, de kandidaten worden rond 20.30 uur voorgesteld. Ze zullen een playbackshow en een liveshow moeten geven.