"Mijn ervaring zal goed van pas komen" TOON DE BACKER (33) IS NIEUWE HORECACOACH RUTGER LIEVENS

06 juni 2018

02u54 0 Aalst Toon De Backer (33) is de nieuwe horecacoach van Aalst. Hij zal de horeca-uitbaters met raad en daad bijstaan, maar hen er ook op wijzen als hun terras groter is dan afgesproken. "Ik heb ervaring bij de stad én in de horeca, dat is een pluspunt", zegt Toon.

Dinah Buysse was sinds 2011 horecacoach en keert terug naar de horeca, want zij is één van de uitbaters van de bar in bib en muziekacademie Utopia. De stad besliste maandag over de opvolging en uit de selectieprocedure kwam Toon De Backer (33) als beste kandidaat. De Backer weet hoe het er bij de stad én de horeca aan toe gaat. "Ik kom uit de horeca, heb er acht jaar in gewerkt. Ik diende op in Het Houten Hand en werkte in café Cosa Nostra, maar was ook vertegenwoordiger bij een brouwerij. Ervaring die zeker goed van pas zal komen", zegt Toon. Bij de stad werkte hij bij Ruimtelijke Ordening. "Ik weet perfect welke vergunningen horeca-uitbaters nodig hebben om in orde te zijn met hun terras of met de reclame op hun gevel."





Toon wordt het eerste aanspreekpunt voor de horeca in Aalst. "Ik zal starters helpen het bos door te bomen te vinden in de papierwinkel die op hen afkomt. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de horeca, maar ik werk natuurlijk wel voor de stad. Ik zal sommigen ook slecht nieuws moeten brengen, de regels zijn nu eenmaal de regels. De manier waarop en een goed contact met de mensen zijn van belang voor mij", zegt Toon. Aalst is een stad in de lift, ook de horeca wordt hipper en hipper. "En het is zeker nog niet gedaan, ik denk dat Aalst nog hipper zal worden dan dat het nu al is."





De schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V) kijkt alvast uit naar de samenwerking met de nieuwe horecacoach. "Toon zal het eerste aanspreekpunt zijn voor horeca-uitbaters en hen ondersteunen. Hij zal ook moeten verzoenen en bemiddelen als er bijvoorbeeld discussies zijn over terrasafmetingen of geluidsoverlast", zegt de schepen. De stad heeft ook enkele plannen klaar die Toon mee zal helpen uitrollen. "Het terrasplan werd al uitgevoerd op het Statieplein en Vredeplein, het doel is nu om naar eenvormige terrassen te gaan op de Grote Markt. Het is toch veel mooier als dezelfde stijl doorloopt in alle terrassen", zegt de schepen. "Een ander plan dat op tafel ligt gaat over nachtelijk taxivervoer. Vanuit de horeca is er een vraag om taxivervoer tijdens het uitgaan in het stadscentrum beter te organiseren, door speciale parkeerplaatsen te voorzien en de communicatie tussen chauffeurs en horeca beter te stroomlijnen. Ook daar zal de horecacoach een rol te spelen hebben".