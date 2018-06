"Mijn cd's zijn uitgeleend" JOHN WOOLLEY (67) 23 juni 2018

De Aalsterse zanger John Woolley (67) ging in Utopia op zoek naar zijn cd's. "Ze zijn blijkbaar al uitgeleend", zegt de zanger fier. "Het aanbod Engelstalige literatuur staat mij erg aan. In de kelder van De Werf was dat toch vrij beperkt, nu staan de boeken mooi uitgestald", zegt hij. Zijn echtgenote Rita is ook fan. "Overweldigend, overzichtelijk. Als het regent kom ik hier schuilen", zegt ze. (RLA)