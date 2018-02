"Met zon erbij valt het allemaal best mee" PORTUGESE ARBEIDERS BLIJVEN WERKEN AAN TUNNEL ONDANKS TEMPERATUREN ROND VRIESPUNT RUTGER LIEVENS

28 februari 2018

02u49 0 Aalst De temperaturen duiken onder nul, maar de Portugese arbeiders werken gewoon verder aan de tunnel op de Ring van Aalst. Als het zo koud is mogen ze gaan opwarmen in de werfkeet wanneer ze dat willen. "Het rendement zal niet zo hoog liggen als op normale dagen. We zijn al blij dat de mannen in deze temperaturen willen voortwerken", zegt projectleider Stijn Seghers.

Doe het maar, een hele dag buiten aan het werk in temperaturen die schommelen rond het vriespunt.





De arbeiders die de tunnels aanleggen onder het kruispunt van de Gentsesteenweg en Boudewijnlaan en onder het kruispunt van de Raffelgemstraat en Boudewijnlaan laten zich niet naar binnen jagen door wat kou. Ook al komen ze grotendeels uit Portugal, toch een zonniger oord. "We zijn goed gekleed", zegt Filipe, één van de werkmannen. Hij toont zijn muts, handschoenen en werkschoenen. Filipe en de anderen zijn inderdaad goed ingepakt. "Met dit winterzonnetje erbij valt het allemaal best mee", lachen de mannen de vraag weg of het niet te koud is.





Stijn Seghers, projectleider van Franki, zegt dat er begrip is voor de omstandigheden waarin ze moeten werken.





"Er is een werfkeet voorzien waar ze zich mogen opwarmen wanneer ze dat wensen. Deze mannen bewonen een huis vlakbij de werf aan de Boudewijnlaan, ze kunnen dus altijd eventjes naar huis mocht het nodig zijn. We weten dat dit geen normale omstandigheden zijn om in te werken en dat het rendement dus lager zal liggen. Niet erg, we zijn al tevreden dat ze willen verderwerken in dit weer", zegt Seghers.





Invloed op werken

Het weer heeft wel invloed op de timing van de werken. Eerder deze maand raakte bekend dat de tunnel waarschijnlijk pas na het bouwverlof zal klaar zijn terwijl de opening voorzien was voor de zomer.





"Eind november hadden we normaal moeten beginnen met het waterdicht maken van de vloerplaat, maar door het weer zijn we daar nog niet mee kunnen starten. Eerst was het te nat en nu is het te koud om die werken uit te voeren. De grote cruciale betonstructuren zijn gelukkig al gezet voor het begon te vriezen, maar enkele kleinere betonwerken hebben we nu moeten uitstellen. De leveranciers kunnen niet leveren met dit weer", zegt de projectleider. Op dit moment werken er zo'n 16 arbeiders op de werf. "Hadden de weersomstandigheden meegezeten en we aan de waterdichting konden werken dan waren het er tien meer", zegt hij.





De werken volgen kan op www.ringaalst.be.