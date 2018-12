“Met zendertje in fietsen zijn we dieven te slim af” Rutger Lievens

10 december 2018

14u43 2 Aalst De stad Aalst onderzoekt of het een antidiefstalsysteem voor fietsen kan introduceren. Slimme fietsensloten beschikken over een zendertje dat de politie toelaat je fiets terug te vinden wanneer die wordt gestolen.

“De groene Mobitfietsen die we begin dit jaar in onze stad introduceerden, beschikken al over zo’n track-and-tracesysteem, zodat gebruikers via de app kunnen zien waar in hun buurt er een fiets beschikbaar is”, vertelt schepen Dylan Casaer (Lijst A). “Op basis van dit concept zijn we aan het onderzoeken of we in andere fietsen van de stad geen gelijkaardig systeem kunnen integreren. Ik ben alvast voorstander om, eens een testfase met de fietsen van de stad succesvol is, zo’n beveiligingssysteem ook aan de burger aan te bieden.”

Dat slimme fietsensloten in Antwerpen een burgerinitiatief zijn, juicht de schepen toe. “Het is schitterend dat zulke projecten mogelijk worden gemaakt door het lokaal bestuur. Het is wat we in Aalst ook doen met ‘Ons buurtidee’, waarmee we vanuit Welzijn een budget toekennen aan burgers die initiatieven opzetten om buren dichter bij elkaar te brengen”, zo sluit de schepen af.