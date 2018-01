"Meer dealers dan skaters" SCHEPEN DYLAN CASAER WIL AF VAN DRUGSPLEINTJE RUTGER LIEVENS

02u45 0 Rutger Lievens Het skateterrein in de Sint-Elisabethwijk. Aalst Schepen Dylan Casaer (SD&P) vindt dat het skateterrein in de Sint-Elisabethwijk beter verdwijnt, omdat het volgens hem meer drugsdealers dan skaters aantrekt. Buurt-bewoners vonden de voorbije dagen nog maar eens zakjes met drugs en ook gisteren werd er gedeald aan het skateterrein. "De echte skaters zijn ondertussen verhuisd naar Betong. Ik zag al verschillende keren dat hier drugs worden gedeald", zegt Casaer, die hoopt dat de politie ingrijpt.

Buurtbewoners postten deze week foto's van zakjes wiet op sociale media. De oogst van een wandelingetje door de Sint-Elisabethwijk. Ter hoogte van het skateterrein - een plek waar je niet passeert als je er niet moet zijn - werden de voorbije weken verschillende keren groepjes jongeren gespot, en ze waren er niet om te skaten. Schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) kon met zijn eigen ogen vaststellen wat er gebeurt.





repro Rutger Lievens Buren vinden geregeld zakjes wiet of sporen van drugshandel.

Sociale controle nodig

"Nadat buurtbewoners mij over de situatie hadden verteld ben ik in september een kijkje gaan nemen en heb inderdaad verschillende jongeren zien staan aan het skateterrein. Ze waren inderdaad aan het dealen. Later ben ik nog een paar keer op de locatie gepasseerd en ik heb moeten vaststellen dat dat daar geregeld gebeurt. Ik heb de politie op de hoogte gebracht", zegt Casaer. "Dit moet dringend aangepakt worden, samen met de mensen van De Brug en de politie. Binnenkort is er een overleg gepland. Het skateterrein wordt niet of nauwelijks gebruikt waarvoor het dient, de skaters zijn verhuisd naar Betong in het stadspark. Dus lijkt het mij beter dit park te verwijderen. Er is dringend meer sociale controle nodig", aldus nog Casaer.





Steve Herman van Vlaams Belang vindt het een ware schande. "De drugs liggen voor het rapen in de Sint-Elisabethwijk in de 'charmantste' stad van 't land. Het is een gekend fenomeen, maar de kracht van verandering is nog niet tot hier geraakt", fulmineert hij.





Toen onze journalist gisteren een foto ging nemen van het skateterrein stond er toevallig een groepje jongeren, waarvan minstens één wiet rookte. Niemand van hen was aan het skaten of had zelfs maar een skateboard mee. Het was een komen en gaan van 'klanten'. Wanneer even later een politiepatrouille passeerde, zetten ze het op een lopen.





Rutger Lievens Een groepje jongeren aan het skateterrein. Opvallend: niemand heeft een skateboard of BMX mee. Wanneer de politie eraan komt, zetten ze het op een lopen.

Afspraken met gerecht

Schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) is op de hoogte van de problematiek maar vindt niet dat het skateterrein weg moet. "Je moet kijken naar de oorzaken. Ik geloof niet in alleen maar meer politie of camera's, de repressieve aanpak. We krijgen een extra straathoekwerker, die ook in deze buurt actief zal zijn. Ook Parol en vzw Leo, die vanuit De Brug opereren, houden zich ermee bezig. Verder bewijst dit het failliet van het socialistische idee van de jaren 90: grote woonblokken zonder sociale mix. We moeten trachten om in deze wijk meer niet-sociale woningen te bouwen", zegt de schepen.





Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat zes politiemensen voltijds strijden tegen drugs. "Er zijn successen, zoals de wietplantage van 1.500 plantjes die we net voor Nieuwjaar hebben opgerold aan de Ninovesteenweg. Het probleem is dat er geen sluitstuk is, drugsgebruik en kleine handel is geen prioriteit voor Justitie. Onder een halve kilo drugs beginnen ze er niet aan. De drugsproblematiek in Aalst is niet groter dan ergens anders, maar er moeten afspraken komen met het gerecht om dit efficiënter aan te pakken. Gebruikers geraken vaak verzeild in de criminaliteit om hun drugs te kunnen betalen", zegt de burgemeester.