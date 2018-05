"Meer aandacht voor veiligheid fietsers" ACTRICE JOKE DEVYNCK KRIJGT PLAATS OP LIJST GROEN RUTGER LIEVENS

22 mei 2018

02u23 0 Aalst Groen Aalst heeft actrice Joke Devynck (45) gestrikt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Devynck stond eerder al op een federale verkiezingslijst, maar het is de eerste keer dat ze deelneemt aan lokale verkiezingen.

De kandidaten van Groen Aalst hadden zaterdag afgesproken op het Vredeplein om er campagnefoto's te nemen. Actrice Joke Devynck, voor de gelegenheid met groene broek, maakte er kennis met lijsttrekker Lander Wantens en de andere kandidaten. Devynck is bekend van haar rollen in Flikken, Het goddelijke monster en Vemist, maar haar hart ligt afwisselend bij theater en beeldende kunst en ze wil strijden voor een betere wereld.





Engagement

"Ik woon sinds 2011 in Hofstade. Via Freinetschool De Speelplaneet in Gijzegem, de school van mijn drie kinderen, kende ik al wat mensen van Groen Aalst. In 2014 stond ik op de federale lijst voor Groen, nu ik gehoord heb dat er met de jonge lijsttrekker van 26 jaar een nieuwe wind waait bij Groen in Aalst kom ik graag de lijst ondersteunen", legt ze uit.





Ondersteunen dus. Devynck maakt meteen duidelijk dat ze geen politieke carrière ambieert. "Een politiek mandaat opnemen, is niet aan mij besteed. Je moet er heel geëngageerd voor zijn - en er dus veel tijd voor hebben - en rustig en geduldig kunnen blijven."





Fietspad

Joke komt uit een groen nest. "Toen heette de partij nog Agalev. Mijn kandidatuur voor Groen en hoe ik over de dingen denk, zijn een logische verderzetting van het gedachtengoed van mijn ouders. De aardbol is onze prioriteit. De mensheid neemt meer dan ze teruggeeft, het kan niet blijven duren", gaat Joke verder. "In Aalst hoop ik vooral dat er meer aandacht gaat naar de veiligheid voor fietsers. Mijn kinderen gaan met de fiets naar school in Aalst, langs de Tragel. Een straat zonder fietspad, met zoveel vrachtwagens. Weet je dat ik al eens gedroomd heb dat ik een pot verf pakte en een fietspad begon te schilderen op die weg?"





Verrassing

Lijsttrekker Lander Wantens is verheugd dat Joke Groen Aalst steunt. "Komende zaterdag zal de Groen-afdeling de volledige lijst goedkeuren en voorstellen. Ook het inhoudelijk programma waarmee de partij naar de kiezer stapt, zal worden goedgekeurd en voorgesteld. Eerder had de partij al zijn top vijf en de lijstduwer bekendgemaakt. We trekken in Aalst naar de kiezer met een sterke, diverse en jonge lijst die een mix is van ervaring en een pak nieuw politiek talent. Groen zou in Aalst wel eens dé verrassing van de lokale verkiezingen kunnen worden", hoopt Wantens.