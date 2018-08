"Lintjes knippen net voor de verkiezingen, hoe toevallig" Rutger Lievens

31 augustus 2018

18u40 0 Aalst Utopia, het crematorium en de tunnels aan de Boudewijnlaan, de lintjes worden net voor de verkiezingen van 14 oktober geknipt door burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Toeval of strategie? "Voor de vorige verkiezingen werden er geen lintjes geknipt. Ik ben trouwens al sinds 2013 op campagne door keihard voor mijn stad te werken", zegt de burgemeester.

Oud-schepen, ex-parlementair en Aalsters dwarsligger André-Emile Bogaert vindt het alvast geen toeval dat er net voor 14 oktober een pak foto-opportuniteiten zijn waarop burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) en zijn schepencollege lachend een lintje doorknippen. "Er wordt door de plaatselijke politici her en der wat gepland en getimed. Dit alles in het heilige licht van de lokale verkiezingen van 14 oktober. Zo wordt in Aalst het tricolore lint van het langverwachte crematorium, dat heel wat 'Siesegem-voeten' in de aarde heeft gehad, perfect getimed op 6 september plechtig en electoraal geopend", zegt hij. "Het niet alleen in Aalst, overal in Vlaanderen zie je hetzelfde fenomeen."

"Vroeger knipten ze geen lintjes, want ze deden niks"

Het crematorium is niet het enige megaproject dat net voor de verkiezingen wordt geopend. Op 16 september gaan de tunnels aan de Boudewijnlaan open. Het is te zeggen, de inhuldiging vindt plaats op die datum, de eerste auto zal er pas na de verkiezingen doorrijden. Net voor de zomer werd het lintje geknipt van Utopia, waarschijnlijk de mooiste realisatie ooit van een Aalsters stadsbestuur.

N-VA, CD&V en Lijst A openen drie megaprojecten net voor de verkiezingen om de kiezer te tonen dat de verandering werkt, allemaal toeval of strategie? Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat het contrast met de vorige bestuursploegen groot is. "In de vorige legislatuur moesten ze geen lintjes knippen voor de verkiezingen want er was niks. De jaren voor ons is er helemaal niks beslist, en de kritiek daarop was oorverdovend. Nu is het anders. Voor sommigen doet het blijkbaar vreemd aan dat politici doen wat ze beloven en daadkracht tonen. Bij haar aantreden heeft de bestuursploeg vanaf dag één de koe bij de horens gevat", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

"Sportcomplex Schotte, Utopia, het crematorium, de tunnel de bouw van twee woonzorgcentra en ga zo maar door. Het zijn geen politieke ballonnetjes die snel werden opgelaten, maar structurele en weldoordachte projecten die mee het uitzicht en de toekomst van Aalst bepalen", zegt D'Haese (N-VA). "Bij een parel als Utopia zat er precies drie jaar tussen het moment van beslissen en de officiële opening. Ik zie niet in hoe dat sneller zou kunnen. Als wij vandaag van sommige waarnemers commentaar krijgen op het feit dat er in onze stad effectief zaken worden gerealiseerd en opgeleverd, dan neem ik dat graag aan als een compliment."

"Natuurlijk is het geen toeval dat al deze projecten netjes binnen de bestuursperiode worden afgewerkt. Dat is namelijk exact wat we zes jaar geleden aan de Aalstenaars hadden beloofd", voegt hij er nog aan toe. "Ik ben trouwens al aan het campagne voeren sinds de vorige verkiezingen. In 2013 ben ik er volop ingevlogen, hebben we keihard gewerkt voor deze stad. Lintjes knippen hoort erbij, maar het is echt wel meer dan dat. Ik heb mij volledig gesmeten", zegt D'Haese (N-VA).

Voordeel van de meerderheid

En terwijl in deze campagnetijden het stadsbestuur uitpakt met realisaties probeert de oppositie zich op andere manieren in de kijker te werken. Zo was er onlangs een ludieke actie van sp.a rond goedkoop taxivervoer wanneer bussen niet meer rijden. De partij hield een moment van samenzang op het Statieplein. "Als de klassieke media onze boodschappen niet publiceren moeten het via de sociale media doen. Dat voordeel hebben de partijen van de meerderheid, zij kunnen uitpakken met realisaties", zegt Sam Van de Putte (sp.a).

"Het crematorium is overigens geen realisatie van dit stadsbestuur maar van intercommunale Westlede. Alles was al rond als dit stadsbestuur aan de macht kwam en het is meer een realisatie van verschillende gemeenten samen. Sp.a heeft dat dossier altijd gesteund", zegt Van De Putte (sp.a). "De tunnel is een beetje hetzelfde verhaal, want het is Agentschap Wegen en Verkeer die het realiseert. Sp.a zat in de Vlaamse regering toen dat beslist werd", zegt hij.