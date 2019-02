“Leerlingen die moskee bezoeken, past dat bij Aalsters DNA?”: Vlaams Belang neemt uitstap van De Duizendpootjes op de korrel Rutger Lievens

12 februari 2019

16u57 0 Aalst Enkele ouders hebben geklaagd bij de directie van stedelijke basisschool De Duizenpootjes in Aalst, omdat de school tijdens een stadswandeling een bezoek brengt aan de Turkse moskee in de Binnenstraat. Vlaams Belang schiet met scherp op schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA): «Zo’n moskeebezoek past toch niet bij het Aalsterse DNA?»

Komende vrijdag gaan de leerlingen van het derde jaar van SBS De Duizenpootjes in de Binnenstraat op stap door Aalst. Ze bezoeken de belangrijkste gebouwen van de stad: het stadhuis, het belfort, de Sint-Martinuskerk en ze springen ook eens binnen in de Turkse moskee in de Binnenstraat.

Enkele ouders van leerlingen zijn nu gaan klagen bij de directie. “Het stoort me vooral dat de school er niet openlijk over communiceert. We krijgen een briefje dat het om een stadswandeling gaat, maar als katholiek weet ik dat toch graag dat er een moskee wordt bezocht. Een paar jaar terug is mijn zoon thuisgekomen na de ‘stadswandeling’, bleek dat ze hadden gebeden in de moskee. Dat gaat te ver vind ik”, zegt Glenn Blondeel. Met de directie heeft hij nu de afspraak gemaakt dat zijn dochter wel mee mag wandelen, maar dat haar mama meegaat als begeleidster.

Spijbelen tegen moskeebezoek

De Duizendpootjes is een stadsschool en valt dus onder de bevoegdheid van schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA), die van de promotie van Aalsters DNA hét speerpunt van het beleid van de stad heeft gemaakt. Hij krijgt de wind van voren van Steve Herman van Vlaams Belang. “Ik steun uiteraard de ouders in hun protest en roep de school én onze schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire op om af te zien van het moskeebezoek wegens niet relevant en niet passend bij het ‘Aalsterse DNA’”, zegt Steve Herman (VB). “Indien niet in een opvang voorzien wordt voor leerlingen die niet aan het moskeebezoek wensen deel te nemen, roep ik op om te spijbelen tegen de islamisering van onze samenleving. Ik zal schepen van Overmeire alleszins op de volgende gemeenteraad ondervragen over al dan niet verplichte moskeebezoeken van het stedelijk Onderwijs in Aalst.”

“Stemmingmakerij”

Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) wil het moskeebezoek niet verbieden. “De stedelijke basisschool De Duizendpootjes organiseert vrijdag een stadswandeling voor het derde leerjaar. Daarbij maken de kinderen kennis met de belangrijkste gebouwen en standbeelden in Aalst. De kinderen leren de gebouwen situeren op een stadsplan en moeten deze in de juiste historische context kunnen plaatsen. Ze passeren onder meer langs de Werfkapel, het Begijnhof, het stadhuis, het belfort, de Sint-Martinuskerk, het stadsarchief en het stedelijk museum”, zegt Van Overmeire.

Een stadswandeling met meer dan twintig verschillende aandachtspunten omschrijven als een verplicht moskeebezoek en een vorm van islamisering neigt voor mij toch een beetje naar stemmingmakerij Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA)

Dat er ook een moskee op het traject ligt, is voor schepen Karim Van Overmeire geen punt. “De Duizendpootjes organiseert dit al meer dan vijftien jaar en er is nog nooit een probleem geweest. Een stadswandeling met meer dan twintig verschillende aandachtspunten omschrijven als een verplicht moskeebezoek en een vorm van islamisering neigt voor mij toch een beetje naar stemmingmakerij”, vindt hij.

Als moslim de moskee buitenkomen

“De leerlingen gaan een gebouw bekijken. De uitleg gebeurt door de eigen leerkrachten, niet door vertegenwoordigers van de moskee. Ik pleit voor een beetje zelfvertrouwen in de eigen cultuur en in de eigen kinderen. Het is niet omdat men vijf minuten in een moskee binnengaat, dat men als moslim buitenkomt. Ik heb zelf al verschillende moskeeën bezocht, maar dat heeft mijn mening over de islam niet gewijzigd. Meer nog: ik kan me voorstellen dat een meisje dat binnengaat en het verschil ziet tussen de mooie gebedsruimte voor de mannen op het gelijkvloers en het kamertje voor de vrouwen op de eerste verdieping, al meteen haar conclusies trekt”, aldus Karim Van Overmeire (N-VA).

“Mocht er sprake zijn van ook maar de minste vorm van beïnvloeding, dan zou ik onmiddellijk optreden. Maar ik heb daar geen enkele aanwijzing voor. Integendeel, ik heb alle vertrouwen in de directie en de leerkrachten van de school”, zegt de schepen. “Een stadswandeling met historische figuren als priester Daens, Dirk Martens en De Saedeleer, en met gebouwen als ons belfort, de Sint-Martinuskerk, het stedelijk museum met de DNAalst-tentoonstelling en de Sint-Martinuskerk maakt de leerlingen vertrouwd met de geschiedenis van onze stad en kan ze wat Aalsterse en Vlaamse fierheid bijbrengen. Dat vind ik belangrijk.”