"Laten we geen monster van hem maken" DADER CARNAVALSMOORD RISKEERT 27 JAAR CEL NELE DOOMS

24 mei 2018

02u42 0 Aalst "De dag dat je dochtertje de waarheid gaat vragen, dat zal zweten worden". Dat kreeg Fabrice A., dader van de carnavalsmoord, gisteren te horen van de burgerlijke partijen. Er hangt de man 27 jaar cel boven het hoofd. De verdediging wil voor haar cliënt niet het etiket "moordenaar".

De carnavalsmoord vond plaats op 17 februari 2015. Fabrice A. (47) uit Erpe-Mere doodde toen, tijdens het carnavalsfeest in Aalst, zijn partner Sofie D'Hondt (38) in een garagebox, naar aanleiding van echtscheidingsperikelen. De vrouw kreeg slagen met een hamer en werd vervolgens gewurgd. Van de dader ontbrak eerst elk spoor, maar al gauw viel de verdenking op A. Die ontkende lange tijd, maar bekende uiteindelijk toch.





Het dochtertje van A. en D'Hondt woont bij een pleeggezin en volgt nog altijd speltherapie om de feiten te verwerken. Haar advocaat Kjell Verleysen haalde tijdens het proces zwaar uit naar A. "Het meisje wil niet praten over de feiten. Ze is een gesloten boek", zei hij. "Net die ene persoon die er zou moeten zijn om te knuffelen en om te vertellen dat alles wel goed komt, is ze verloren. Haar gruwelijk ontnomen door haar eigen papa. Het moet wat zijn voor een meisje van toen acht, nu elf jaar."





Antwoorden

"Natuurlijk ziet ze haar papa graag, maar ooit zal ze antwoorden willen", vult meester Jef Vermassen, die optreedt voor de nabestaanden van Sofie D'Hondt, aan. "En dat zal zweten worden voor A. De man vermoordde zijn vrouw met voorbedachten rade. Er groeide al lang een moordplan in zijn hoofd. Hij zocht een donkere plek om Sofie naar toe te lokken, sloeg toe in donkere kledij en wisselde die vervolgens in voor een carnavalsoutfit om zich na de moord weer te mengen in het feestgedruis, nam een hamer mee van thuis en koos bewust de carnavalsnacht uit om de pakkans te verkleinen. In de loop van het onderzoek speelde hij een spelletje en nam iedereen bij de neus, door te liegen en anderen verdacht te maken."





Ook voor de openbaar aanklager staat de voorbedachtheid vast. "Domineren, controleren en isoleren, daar draaide het voor A. om. Sofie werd constant afgeluisterd, haar telefoongesprekken opgenomen en ze moest naar hem luisteren. En toen Sofie van hem weg wilde, maar niet akkoord ging met de scheidingspapieren, moest ze dood."





De verdediging van A. blijft erbij dat de moord plaatsvond 'omdat A. overmand was door emoties'. "Fabrice is geen planmatige doder", zeggen advocaten Jeroen D'Hondt en Anthony Mallego. "Hij was woedend door een samenloop van omstandigheden. Hij heeft lang de feiten ontkend om zijn dochtertje te sparen. A. heeft 47 jaar lang niets misdaan, op die tien minuten van gruwelijke daad na. Laten we geen monster van hem maken." Vonnis volgende maand.