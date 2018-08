"KOALA-kinderopvang sluit niemand uit" Rutger Lievens

31 augustus 2018

16u03 2 Aalst Op 12 september gaat het Aalsterse KOALA-project van start. KOALA staat voor Kinder- en Ouderactiviteit voor Lokale Armoedebestrijding. Doel is om kwetsbare kinderen meer kansen te bieden door middel van toegankelijke kinderopvang en wijkgerichte ouder- en kinderactiviteiten.

Op woensdag 12 september zijn gezinnen in de wijk Mijlbeek welkom voor de eerste activiteit van KOALA. "KOALA biedt spel- en ontmoetingsmomenten aan in de wijk Mijlbeek voor gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. Er zijn toffe spelletjes, muziek, leuke workshops en nog veel meer", aldus de organisatoren.

In Aalst zijn er 42 kinderopvangplaatsen voor kwetsbare gezinnen voorzien, met de steun van de Vlaamse overheid, Kind en Gezin en het private fonds Vergens. Het KOALA-project start in de wijk Mijlbeek, maar moet uiteindelijk een stadsbreed verhaal worden.

In Aalst doen vier kinderdagverblijven mee aan het KOALA-project en daar is Tatien uit de Guido Gezellestraat er één van. "Hoe meer kinderdagverblijven er mee zouden doen hoe beter", zegt Maxine McKenzie van Tatien. "Maar er is sociaal engagement voor nodig, want kwetsbare gezinnen hebben soms moeilijkheden om te betalen en het kost de kinderopvang geld. Ik geef de mensen ook voedingstips en tips waar ze met hun kinderen voor weinig geld kledij kunnen kopen. Voor nieuwkomers is een kinderopvang vaak het eerste contact. Ik woon al 35 jaar in België maar kom uit Jamaica en weet hoe het voelt. Die mensen een handje helpen hun weg te vinden, dat doe ik al jaren."