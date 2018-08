'Knip' carnavalshallen afgevoerd na protest Rutger Lievens

28 augustus 2018

15u59 0 Aalst De 'knip' aan de carnavalswerkhallen in Aalst is alweer afgevoerd. Het was de bedoeling om alleen nog fietsers en voetgangers onder de spoorwegbrug te laten rijden, maar er kwam protest van burgers.

Katrien Roelandt, een buurtbewoonster van de carnavalshallen in Aalst gaf maandag 153 handtekeningen af op het stadhuis. Zoveel mensen zijn er tegen een autovrije doorsteek onder de spoorwegbrug. Het stadsbestuur wilde een veilige fietsverbinding maken tussen Leirekensroute en stadscentrum. "Het proefproject bestaat uit twee delen. Enerzijds komt er een fietsstraat in de Walstraat, anderzijds was het de bedoeling om de doorgang onder de spoorwegbrug autovrij te maken. Niet iedereen is daar echter tevreden mee en dus stel ik maandag op het schepencollege voor om de 'knip' nog wat ui te stellen", zegt schepen van Mobiliteit (Dylan Casaer (Lijst A). "We moeten duidelijk nog meer buurtbewoners consulteren. Ik betreur wel de manier waarop sommigen hun mening uiten, men speelt het nogal op de man. We willen gewoon een veilige straat voor fietsers en voetgangers."