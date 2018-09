"Kinderen verdienen veiliger verkeer" Rutger Lievens

01 september 2018

18u33 0 Aalst In Aalst vond de 'Kidical Mass' plaats, georganiseerd door de Fietsersbond. Er deden 120 ouders en kinderen mee. Ze willen met de actie een lans breken voor fietsveiligheid voor kinderen.

De Kidical Mass vond plaats net voor de eerste schooldag van maandag en dat was niet toevallig. "Het is een critical mass speciaal voor kinderen en hun ouders. Met deze actie wil de Fietsersbond bij de aanvang van het nieuwe schooljaar de fietsveiligheid voor kinderen in de schijnwerpers plaatsen", zegt Marleen Stallaerts van de Fietsersbond. "Met de Kidical Mass richten we de aandacht op de vele kinderen en hun ouders of andere begeleiders die vanaf september terug dagelijks naar school fietsen. Die fietstocht verloopt niet altijd in ideale omstandigheden, met als gevolg dat het woon-schoolverkeer daalt", aldus de Fietsersbond, die de stad oproept tot actie.