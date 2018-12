'Kerstmarkt for Life' van ASZ brengt 10.000 euro op voor De Warmste Week Rutger Lievens

26 december 2018

11u53 0 Aalst De Kerstmarkt For Life van het ASZ heeft 10.000 euro opgebracht voor de Warmste Week. Het geld werd ingezameld op de drie campussen van het ASZ en gaat naar twee goede doelen: Foundation Jana De Koker en Renaissance.

“Verschillende afdelingen sloegen hun handen in elkaar om een gezellige kerstmarkt in te richten voor het goede doel. De integrale winst gaat naar twee organisaties die het ASZ nauw aan het hart liggen namelijk Foundation Jana De Koker en Renaissance”, zegt het ziekenhuis.

“De ASZ-medewerkers waren meteen heel enthousiast om deel te nemen aan De Warmste Week. Op eigen initiatief gingen verschillende medewerkers aan het knutselen en bakken met als resultaat veel originele kerstcadeautjes en allerlei lekkers om te verkopen tijdens onze ‘Kerstmarkt for Life’. Op de drie campussen (Aalst, Geraardsbergen en Wetteren) werden er tal van acties georganiseerd, je kon er onder meer genieten van heerlijke verse soep, croque monsieur, pannenkoeken of gezellig snuisteren tussen leuke kerstcadeautjes zoals juwelen, kerstkaartjes, kerstrozen, gehaakte kunstwerkjes, enz”, klinkt het.

Jana De Koker

Dit jaar gaat de opbrengst van onze ‘Kerstmarkt for Life’ naar Foundation Jana De Koker en Renaissance. Foundation Jana De Koker wil een aangename ziekenhuisomgeving creëren voor zieke kinderen. Zij hebben reeds meerdere giften gedaan aan het ASZ om een aangenamer klimaat aan te bieden voor kinderen in het ziekenhuis, via deze weg willen wij hen graag bedanken. Meer informatie over deze vzw vindt u terug op de website: www.foundationjanadekoker.be.

Renaissance

Renaissance is een privé-initiatief dat de verloskunde in Bukavu (Oost-Congo) wil verbeteren. De omstandigheden waarin vrouwen moeten bevallen zijn erbarmelijk, jammer genoeg sterven er nog heel wat moeders en baby’s. Deze organisatie heeft als doel vrouwen te helpen op niveau van prenatale opvolging en hun zwangerschap. Dr. Guy Verhulst, medisch diensthoofd Gynaecologie bij het ASZ, is de oprichter van dit fonds. Meer informatie vindt u online terug op de website: www.renaissance-bukavu.be.