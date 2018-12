'Jonggehuwden' over het leven als man en vrouw: "Geen verpleegster nodig, ik verzorg 'Polleke' zelf wel" 2018 om nooit te vergeten | PAUL (103) EN ODETTE (79) Rutger Lievens

26 december 2018

08u03 0 Aalst Het is nooit te laat om te trouwen, dat leerden Paul Hofman (102 jaar oud op de dag van zijn huwelijk) en Odette Milo (79) ons in 2018. Op 3 april zeiden de tortelduifjes in de Trouwzaal van Aalst volmondig 'ja' tegen elkaar, na een liefdesrelatie van 30 jaar. Tijd om opnieuw eens langs te gaan bij de 'jonggehuwden' om te kijken hoe het getrouwde leven hen bevalt.

Eindejaar viert het koppel voor het eerst in hun serviceflat van vzw Aqua Vitae in Gijzegem. Na hun huwelijk in april zijn ze naar daar verhuisd. Op hun kast in de living staan de foto's van de krant, uitgeknipt en ingekaderd. 'Nooit te laat om te trouwen: Paul (102) stapt in huwelijksbootje met Odette (78)'. "Een verzorgster of verpleegster komt hier niet binnen", zegt Odette. Religie is altijd belangrijk geweest voor de twee en in het klooster waar het woonzorgcentrum is gevestigd, voelen ze zich thuis. "Ik verzorg 'Polleke' zelf, ga achter boodschappen, doe het huishouden. Elke dag proberen we een eucharistie mee te pikken. Daar help ik ook graag, de oudere bewoners in de rolstoel naar de kapel voeren. Mocht ik ooit alleen komen te staan, zou ik mij nog meer aan dat vrijwilligerswerk wijden", zegt Odette. Ook Paul is nog fris van geest en wandelt samen met Odette naar de kapel.

Bootjes in Brugge

Het was in een ander klooster, in Brugge, dat ze elkaar leerden kennen, nu 30 jaar geleden. Paul was net zijn vrouw verloren en rouwde nog om haar. "We waren allebei op 'retraite' in het klooster in Brugge om tot rust te komen. Ik kende hem niet. Toen ik bij de maaltijd in het klooster bij hem aan tafel moest zitten, dacht ik: oh nee. Hij was zo verdrietig over het verlies van zijn vrouw. In niks had hij goesting. Op den duur heb ik gezegd: 'Kom Polleke, we zijn hier in Brugge, we gaan een wandeling maken met ons twee. Ik pak u eens mee en toon u hoe mooi het hier is", vertelt Odette. "We hebben toen samen in een van die bootjes gezeten in Brugge."

Vier dagen later was het voor Odette tijd om Brugge te verlaten. "Ik vertelde hem dat ik naar huis ging. Hij reageerde: 'Nu al? Zondag kom ik tot bij u'. Zo gezegd, zo gedaan en de week nadien maakte ik al eten voor hem klaar. 'Het is goed, uw eten', zei hij en hij nodigde mij prompt uit om de week nadien bij hem thuis een hapje te eten. 'Ga jij voor mij iets koken?', vroeg ik verbaasd. We zijn dan maar op restaurant gegaan met ons twee", lacht Odette. Het koppel reeg de afspraakjes aan elkaar en zo kwam het dat er iets moois begon te bloeien tussen Paul en Odette. "Sindsdien zijn we altijd bij elkaar gebleven", zegt Paul.

Supersenioren die hun 100ste verjaardag vieren, die halen wel eens de krant. Wie zoals Paul op zijn 102 in het huwelijksbootje stapt, die haalt de voorpagina. Zo stonden Paul en Odette op 4 april in bijna alle kranten, waaronder Het Laatste Nieuws. Stralend. "Natuurlijk wilde ik Odette meer zekerheid geven, financieel, ze zorgt zo goed voor mij. Had ik haar niet gehad... Ik mag er niet aan denken. Ik ben in heel goeie handen", zegt Paul. Rijk is het koppel niet, maar ze komen wel niks te kort. In hun knus appartement staat nieuwe kerstdecoratie, gezegend door de priester van het klooster.

Wat gaan de mensen zeggen?

Niet alleen het financiële speelde een rol. Paul en Odette, dat is pure liefde. "Toen ik hem voor het eerst zag... dat gevoel kan je moeilijk uitleggen. Het was alsof Onze-Lieve-Heer tegen mij zei: voor hem moet je zorg dragen. Die moet je helpen", zegt Odette. "Mocht ik een handleiding kunnen schrijven voor iedereen die de ware liefde zoekt, ik zou het meteen doen. Soms horen we van mensen dat 'ons leeftijdsverschil toch groot is', maar het maakt niet uit. Ik hou niet van fladderaars, Paul houdt van mij. Al had ik nooit gedacht dat we nog zouden trouwen. Paul is daarover begonnen. 'Nu toch niet meer', was mijn eerste reactie. 'Hoe oud zijn wij? Wat gaan de mensen zeggen?', dat dacht ik eerst. Paul hield voet bij stuk en ik heb ja gezegd", zegt Odette.

Tips om oud te worden

Nadat hun huwelijk de voorpagina van de krant had gehaald, volgden de andere kranten en televisiestations om het liefdesverhaal van het jaar te verslaan. Met eindejaar wordt ook op de tv teruggeblikt op het huwelijk van Paul en Odette. "James Cooke van Gert Late Night is met de filmploeg langsgeweest en daar hebben we ons verhaal nog eens bij mogen doen", zegt het koppel. "Heel lieve mens, James. Ik heb hem verteld over de liefde. Het zal uitgezonden worden op 'Gert Last Year'", zeggen ze.

Tussen de opnames voor Gert Last Year en de uitzending heeft Paul Hofman zijn verjaardag gevierd. 103 jaar is hij ondertussen en voor wie het interesseert, heeft hij enkele tips klaar om even oud te worden als hij. "Aan James heb ik dat ook verteld. Je moet natuurlijk in beweging blijven, héél belangrijk. Maar dé raad die ik altijd geef: veel groenten eten en weinig vlees. En yoghurt! Ik hou van natuurlijke producten, dat heb ik van mijn vader. Die verbouwde groenten in zijn tuin en ik moest soms helpen spitten", zegt Paul. "Weet je wat ook belangrijk is: tevreden zijn met weinig." Odette knikt. "Dat is waar", zegt ze.

Hopen op lang huwelijk

Paul en Odette zullen nooit een schepen van Burgerlijke Stand op bezoek krijgen om hen te feliciteren met hun 50ste huwelijksverjaardag, daarvoor hebben ze iets te lang gewacht met hun huwelijk. Toch hopen ze op een lang huwelijk. "Ik ben in heel goeie handen", zegt Paul. "Hopelijk mag dit huwelijk nog heel lang duren", aldus de 103-jarige.