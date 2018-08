"Je opent toch geen autotunnel op Autoloze Zondag?" Groen wil dat lintje op Boudewijnlaan op andere dag geknipt wordt Rutger Lievens

08 augustus 2018

12u30 5 Aalst Een autotunnel openen op Autoloze Zondag? Kan niet, vindt Groen. De partij vraagt dan ook om het lintje op een andere dag door te knippen.

"De tunnel van de Boudewijnlaan wordt op zondag 16 september geopend", zegt Groen-lijsttrekker Lander Wantens. "Op Autoloze Zondag dus, en dat is een doorn in het oog van vele Aalstenaars. We dachten eerst dat het een grap was. Heel wat mensen ijveren voor minder auto's, gezonde lucht, en veilige fietsinfrastructuur. En uitgerekend op Autoloze Zondag richt het stadsbestuur alle aandacht op de auto. N-VA, Lijst A en CD&V tonen hiermee aan dat ze resoluut voor de auto kiezen. Autoloze Zondag is inderdaad maar een symbolische dag waarmee je de Aalsterse verkeersknoop niet zal ontwarren en de luchtkwaliteit niet zal verbeteren. Maar het is bij uitstek een dag waarop Aalstenaars kunnen genieten van een veilige stad zonder auto's, en allerlei organisaties hun strijdpunten voor minder auto's in de kijker kunnen zetten."

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) vindt het jammer dat uitgerekend Groen commentaar heeft op een evenement waar geen auto bij aan te pas komt. "De hele bedoeling van Autovrije Zondag — waar we sinds enkele jaren als stad met veel goesting aan deelnemen — is net om de straten waar de auto vaak veel ruimte inneemt, terug te geven aan de fietsers en voetgangers. Dat is precies wat we doen met onze loop- en wandeltocht, die inderdaad begint en eindigt aan de nieuwe tunnel. Deelnemers krijgen een primeur: zij zijn de eersten die de tunnel mogen betreden. Pas eind september is het aan de wagens. Heel wat Aalstenaars weten het evenement te smaken: er is veel interesse op sociale media en ook de inschrijvingen verlopen vlot. Tip voor de geïnteresseerden: de looptocht is gratis voor alle Aalstenaars. Ik loop zelf ook mee en ben al volop aan het trainen."

Op 16 september wordt de tunnel feestelijk geopend. Naast een loopwedstrijd organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer dan ook een foodtruckfestival. Het volledige programma vind je op www.ringaalst.be/tunnelfeest.