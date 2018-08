"Is het een klimrek? Of misschien een UFO?" Buurt kijkt met gemengde gevoelens naar kunstwerk op dorpsplein Rutger Lievens

12 augustus 2018

13u45 1 Aalst Is het een klimrek voor spelende kinderen? Een UFO neergedaald op het dorpsplein van Meldert? Is dit nu mooi of lelijk? In de Faluintjesgemeente weten de inwoners niet goed wat ze van het nieuwe kunstwerk op het dorpsplein moeten denken. "Dit past toch niet bij het pittoreske kader van ons dorpscentrum?"

Kunst in Aalst, daar ontstaat vaak controverse over. De laatste artikels over De Dwarsligger zijn waarschijnlijk nog niet getypt, de kostprijs van 't Neuzeke wordt nog vaak opgerakeld en de kunstige fietsenstalling aan het Werfplein haalde zelfs het nationaal nieuws. Deze keer is er discussie over het 'Levend Hopmonument' op het dorpsplein van Meldert, een kunstwerk van Jean Bernard Koeman ter ere van de hopgeschiedenis van het dorp.

Kakafonie

Dorpsbewoner Jo De Coninck gooide de stok in het hoenderhok door op de Facebookpagina 'Je bent van Meldert als...' als eerste zijn mening te zeggen over het nieuwe kunstwerk. "Ik weet dat het monument nog niet helemaal af is, maar de spreuk die er nog bovenop komt, de ranken die eraan komen, gaan de industriële look van het geheel vrees ik niet meer tenietdoen. Bovendien is de proportie van het monument zodanig dat ze de aanwezige schoonheid van bestaande monumenten (kerk, pastorijgebouw, zandsteen) volledig tenietdoet. De zandsteen die voor ons dorp véél bepalender was dan de hopteelt is volledig verdrongen", vindt hij. "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de werkgroep en de kunstenaar het beste voor hebben gehad. Maar dit ding bewijst ons dorp toch geen dienst?"

Hij maakt zich ook zorgen over de kakafonie van verkeersborden, laadpalen, reclameborden, de knalgele slagboom en een defibrillatorpaal op het dorpsplein. "Is dit écht wat de Meldertenaar gewild heeft?", vraagt hij zich af.

Veel dorpsbewoners vragen zich af wat het kunstwerk nu voorstelt: "Is het een kermisattractie? Een klimrek voor de kinderen? Of toch een UFO die geland is op het dorpsplein van Meldert?"

25.000 euro

Meldertnaar Arnold Van de Perre van de lokale Heemkundige Kring was betrokken bij de keuze van het ontwerp. "Er wordt druk en veel over gesproken en dat is positief, maar men moet wel wat ernstig blijven. Er zijn nu al veel meningen over iets dat nog maar voor de helft af is. Bedenk dat hop tot 7 meter hoog opklimt en wind en storm - de hopduvel - moet opvangen. In Meldert is echte opklimmende hop niet meer te zien. Dank zij dit Levend Hopmonument zullen onze nakomelingen nog kunnen zien, voelen en ruiken wat hop is", zegt Arnold.

Er is een budget voorzien van 25.000 euro voor dit kunstwerk, maar het is dus nog niet af. Bovenop het ijzeren geraamte dat er nu staat komen de woorden: 'Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen.' "Er zullen 16 opklimmende hopranken te zien zijn die bovenaan op een zinvolle tekst een kroon vormen als men wat tijd en geduld heeft tenminste", zegt Van de Perre. "Opnieuw houten staken gebruiken zou betekenen dat alles na een tiental jaar opnieuw moet gedaan worden, denk aan het eerste Levend Hopmonument."