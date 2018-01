"Hopelijk nog veel nieuwjaarstoespraken" 02u48 0 Foto Frank Eeckhout De toespraak van burgemeester D'Haese duurde 9 minuten.

"Hopelijk mag ik volgend jaar en de jaren nadien opnieuw een nieuwjaarstoespraak geven. Maar dat zal in oktober van de Aalstenaars afhangen", zei burgemeester Christoph D'Haese in zijn nieuwjaarstoespraak op Aalst TV. In zijn toespraak blikte de burgemeester uitvoerig terug op het voorbije jaar.





"Er werd geleefd en genoten aan 120 kilometer per uur. We hebben het hoogste investeringsritme van alle Vlaamse centrumsteden. Aalst is gewoon een hippe en creatieve stad", zwaaide D' Haese de loftrompet, waarna hij alle nieuwsitems en evenementen nog eens overliep.





De burgemeester had in zijn toespraak ook oog voor wat beter kan. "De vechtpartijen aan het station waren een smet op ons blazoen. Maar onze veiligheidsdiensten hebben dat goed aangepakt. Verder hebben ook de onthullingen in het dossier rond de Bende van Nijvel het nieuws in onze stad bepaald", aldus de burgemeester. (FEL)