"Hopelijk finale winnen tegen België" AALSTENAARS SUPPORTEREN OP WK VOOR ENGELSE NATIONALE PLOEG RUTGER LIEVENS

16 juni 2018

02u37 1 Aalst Het land gaat stilaan in Rode Duivels-modus, maar daar doen vijf Aalstenaars niet aan mee. Zij reizen naar Rusland om er de wedstrijd België-Engeland bij te wonen in het kamp van de tegenstander. "Als de Rode Duivels tegen Engeland de finale spelen, hopen we dat die laatste het haalt."

De 48-jarige Ivo De Troyer heeft het embleem van Engeland zelfs op zijn lichaam laten tatoeëren. Hij gaat samen met Aalstenaars Jan Van Vlaenderen, Andy Ghijssens, Niki D'Haeck en Geert Van Sinay op 27 juni naar Rusland. De Troyer is al heel zijn leven fan van de Engelse ploeg. "Het is me met de paplepel meegegeven", zegt hij. "Mijn grootouders hebben in de oorlog nog Engelse militairen onderdak gegeven en ze zijn van de Engelse cultuur blijven houden. Toen ik als kind op zaterdag bij mijn grootouders op bezoek ging, keken we naar Match Of The Day. Daar is mijn liefde voor het Engelse voetbal gegroeid", zegt Ivo.





Vier duels

Ondertussen woonde Ivo al vier keer een duel tussen zijn favoriete ploeg en zijn geboorteland bij. "De eerste keer was in Bologna in 1990 tijdens het wereldkampioenschap in Italië. Toen stond ik al in het supportersvak van de Engelsen. In de regio zijn er nog die een voorkeur hebben voor Engelse ploegen, want de supporters van Eendracht Aalst hebben een hechte vriendschap met die van Grimsby. Zelf ben ik fan van Chelsea, sinds 1994 was ik er altijd bij wanneer ze een trofee wonnen", zegt hij. Geert Van Sinay (46) is al even fanatiek. "Ik ben in het verkeerde land geboren. Bij mij thuis hangt de Engelse vlag buiten, niet die van België", zegt hij. De 27e juni vertrekt de Aalsterse delegatie uit Aalst richting Rusland. "Eerst met een vliegtuig naar Warschau, dan met de trein naar Gdansk en de 28e reizen we door met een bus naar Kaliningrad waar de wedstrijd plaatsvindt. 29 juni keren we terug", licht Geert het reisschema toe.





Dat Geert en Ivo en co voor Engeland supporteren en niet voor de Gouden Generatie van Rode Duivels, is moeilijk te begrijpen voor sommige landgenoten. "Er komen veel reacties, dat klopt. 'Landverraders', dat hoor je wel eens. Mensen snappen niet dat ik al van jongs af aan voor de Engelsen supporter", zegt Ivo. "Je hebt nog mensen die voor andere landen supporteren, voor de Fransen of de Duitsers. Als de Belgen tegen een ander land dan Engeland spelen, zijn we wel voor de Rode Duivels", klinkt het. Een pronostiekje dan maar om af te sluiten? "België tegen Engeland? Ik gok op 2-2. De Belgen spelen bijna allemaal in Engeland, de spelers kennen mekaar goed. Maar nee, als de Belgen scoren zullen we niet recht springen en juichen.