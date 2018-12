‘Het verhaal van de Keizer’ vertelt geschiedenis van meest statige plein van de stad Rutger Lievens

17 december 2018

14u52 3 Aalst In ‘Het verhaal van de Keizer’ gaat Stephane De Pauw op zoek naar de geschiedenis van het Keizersplein in Aalst. De meest statige herenhuizen van de stad staan hier bij elkaar. “Weinigen weten dat er een prachtig stukje geschiedenis verborgen zit, zowel boven- als ondergronds”, zegt de schrijver van het boek.

“Vrijwel elke inwoner van Aalst heeft wel één of andere band met de omgeving van het Keizersplein: als klant, bezoeker van de wekelijkse markt of de Keizershallen, werknemer bij Kapiteintjes of De Gheest. Of gewoon als wandelaar langs wat bouwkundig één van de mooiste plaatsen is in Aalst”, zegt de schrijver van het boek.

Rooseveltplein

Het Aalsterse stadsplein tussen de Korte Zoutstraat en Nieuwstraat is bekend om zijn statige herenhuizen en wandelpromenade tussen slanke bomen. “Een jonge straat van kuise witte gevels, rustig verkeer en hoffelijke manieren, destijds en nog steeds bewoond door de betere burgerij, met in hun tuinen een verdwenen rauwe volkswijk en fabriekscomplexen. Weinigen weten dat er een prachtig stukje geschiedenis verborgen zit, zowel boven- als ondergronds”, zegt Stephane. “Hoog tijd dus om de historiek te vertellen achter de fraaie gevels, zoekgeraakte stadswallen en riolen, de beelden van Astrid en haar zoon Boudewijn. Want was het nu Rooseveltplein, Vesten, Keizerlijke Plaats of Keizersplein?”

Voor de herenhuizen er stonden was deze plek een stadsomwalling. “De geschiedenis begint bij de Zoutstraatpoort en de stadsomwalling met zijn bijhorende veldslagen en oorlogen. Maar ook het openbaar leven komt aan bod: processies, kermissen, bals, fanfares, markten, volkscafés”, zegt de schrijver. “Het boek vertelt eveneens het verhaal van de vele families die hier woonden en werkten, die in hun tuin een fabriek bouwden en de plaatselijke politiek bepaalden. Ook de verhalen van schooiers, straatmuzikanten, prostituees en een verpauperde kunstenaar, komen na zovele jaren terug naar boven.”

Wie woonde er?

“In het tweede deel heb ik geprobeerd de bewonersgeschiedenis tot leven te brengen, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn”, zegt hij. “Door middel van verschillende kadasterplannen, diverse (kranten)archieven/adressenboeken en publicaties heb ik uitgezocht wie in welke woning leefde en welk beroep hij/zij uitoefende. Bij oudere huizen is er soms sprake van een rijke voorgeschiedenis.”

In de loop der jaren hebben heel wat mensen van verschillende rangen en standen hier geleefd. “Tevens zijn er bedrijfjes opgestart die uitgroeiden tot immense fabrieken. Veel informatie over deze bewoners en firma’s is nog terug te vinden”, zegt de schrijver. “De moeilijkheid was na te gaan wie waar woonde, want huisnummers waren er bij het ontstaan van de straat nog niet. Later, bij de invoering ervan, konden ze aangepast worden als er panden afgebroken werden of als een grote herenwoning werd verdeeld in twee kleinere woningen. Ook woonden er soms verschillende families op hetzelfde moment in één woning of verhuisden soms gezinnen naar een andere verblijfplaats in dezelfde straat. Familienamen konden ook een verschillende schrijfwijze hebben: Van Der Smissen, Vandersmissen of Vander Smissen…”

Het boek wordt uitgegeven door de Erembodegemse uitgeverij Flying Pencil. Meer info op www.flyingpencil.be.