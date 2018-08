"Heraanleg Pontstraat is gemiste kans" Rutger Lievens

29 augustus 2018

15u57 2 Aalst Groen noemt de heraanleg van de Pontstraat in Aalst een gemiste kans. "Ook bij de heraanleg van de Dendermondsesteenweg en Esplanadeplein is er vooral aan Koning Auto gedacht", betreurt Groen.

"Er is voldoende ruimte in de Pontstraat voor een breed en dubbelzijdig fietspad tussen de Houtmarkt en de Anna snelstraat. De fietssuggestiestroken brengen wel wat extra kleur maar zijn voor de rest schaamstroken", zegt Lander Wantens, lijsstrekker van Groen. "Het voetpad is hier en daar veel te smal is en ligt schots en scheef, maar dat is niet aangepakt. Onbegrijpelijk. De voetpaden moeten minstens anderhalve meter breed worden en toegankelijk voor mindervaliden."

Hetzelfde geldt voor de asfaltvernieuwingen aan de Dendermondsesteenweg en Esplanadeplein, vindt Groen. "Veel investeringen voor Koning Auto, maar amper enkele centiemen voor de fietsers en voetgangers. Dit toont spijtig genoeg nog maar eens de prioriteit van het stadsbestuur. Zoveel mogelijk auto's door de stad jagen, met levensgevaarlijke verkeerssituaties en ongezonde lucht tot gevolg, om nog maar te zwijgen van de CO2-uitstoot. In Gent is vandaag nog maar eens duidelijk aangetoond dat het anders kan. Waar het circulatieplan ervoor gezorgd heeft dat de luchtkwaliteit sterk verbeterd is", zegt Lander.

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) zegt dat er weldegelijk onderzocht is of de Pontstraat niet verkeersvrij kon worden. "De vier scholen zijn bevraagd en één was er echt geen voorstander van", zegt schepen Casaer. Dus zijn er deze week okerkleurige fietssuggestiestroken geschilderd en 1 fietspad waar Anna Snelstraat en Pontstraat kruisen. "In het ander deel van de Pontstraat is de straat gewoon niet breed genoeg om nog een fietspad te voorzien. Dat lukt niet tenzij je de straat autovrij maakt", zegt Casaer (Lijst A).