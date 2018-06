'Hek tegen terreur' kost 250.000 euro 21 juni 2018

Het zogenaamde 'hek tegen terreur' aan het Politiehuis van Aalst kost geen 400.000 euro zoals in oktober van 2016 geraamd, maar 250.000 euro. De aankoop staat op de agenda van de gemeenteraad van volgende dinsdag. Volgens burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) kan het hek er dit jaar nog staan.





"Nu de aanhoudingstermijn verlengd is naar 48 uur en de politie verplicht is om de verdachten een wandeling te geven is dit hek echt noodzakelijk. De kans dat iemand ontsnapt, zal dalen. Het hek moet onze politieagenten beschermen en heeft een ontradend effect voor inbraken of vandalisme", zegt de burgemeester. Het moet van het Politiehuis, indertijd gebouwd als een 'open huis' voor de burgers, een veiliger gebouw maken in deze terreurtijden. "We hebben de beveiliging van het Politiehuis bekeken naar aanleiding van de terroristische aanslagen met bommen, steekwagens en voertuigen, ook in ons land", zegt D'Haese (N-VA). "Dit hek komt er na een dreigingsanalyse van OCAD."





De stadsdiensten raamden de kostprijs in 2016 nog op 400.000 euro, maar het hek kan nu gekocht worden voor 250.000 euro. De onderhoudskosten bedragen 25.000 euro. Het alternatief, kogelwerend glas op de benedenverdieping, was nog duurder. Wellicht zullen de parkeerplaatsen voor bezoekers verdwijnen. (RLA)