"Hek langs Dender? Onhaalbaar" SINDS 2005 AL ACHTSTE CARNAVALIST DIE IN WATER SUKKELT KOEN BATEN EN RUTGER LIEVENS

13 februari 2018

03u05 0 Aalst "Had dit voorkomen kunnen worden door een betere beveiliging van de stoet? Ik heb het mij ook al afgevraagd", zei burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), niet zo lang nadat het levenloze lichaam van de carnavalist uit het water van de Dender werd gehaald. Sinds 2005 is dit de achtste keer dat er met carnaval een persoon in de Dender belandt en drie keer liep dat dodelijk af.

Personen die in de Dender belanden, bevinden zich op slag in een levensbedreigende situatie. Niet alleen door de vrieskou. Het zit al in de naam van de rivier: Dender komt van het Keltische 'tanera', wat 'de bruisende, de kolkende' betekent. Vergis u niet, de Dender lijkt misschien rustig en lieflijk, maar de stroming aan en onder de oppervlakte kan verraderlijk zijn. De rivier is meedogenloos, zelfs voor getrainde zwemmers. Dat weet elke hulpverlener. Vraag maar aan de agent die vorig jaar een vrouw achterna sprong die in het water was gevallen. Het liep goed af, maar hij riskeerde zijn leven.





De hulpverleners waren er maandagochtend vliegensvlug bij, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. "Om 5.25 uur kregen we de oproep binnen. Om 5.27 uur was de politie ter plaatse en 5.28 uur waren de ambulance en het MUG-team er. Het duikteam was er om 5.37 uur. Er zijn twee reddingsboeien gegooid, een keer door een burger en nog eens door de politie", zegt de burgemeester.





Reddingsboei

Volgens een ooggetuige raakte de man niet meer tot bij de reddingsboei, ging kopje onder en kwam niet meer boven.





Een carnavalist die in de Dender valt met Vastelauved, het klinkt velen jammer genoeg bekend in de oren. Het gebeurde in 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 en dus dit jaar. Drie keer was er verschrikkelijk slecht nieuws voor familie en vrienden: in 2006, 2013 en dit jaar. Toen vielen er doden. Moeten we de carnavalisten tegen zichzelf beschermen en een hek zetten aan de rand van de Dender? "Ik heb mijzelf ook spontaan de vraag gesteld", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Maar dan moet je eigenlijk al beginnen van aan Schotte beginnen en waar stop je dan? Mij lijkt het onhaalbaar. Je kan het onmogelijk uitsluiten dat er iets gebeurt. Het is niet realistisch te stellen dat een hek alles oplost", zegt D'Haese.





Het lijkt realistischer dat carnavalisten mekaar wat in het oog houden tijdens de festiviteiten. Zie je een vriend dronken de richting van de Dender uitgaat omdat hij daar een slaapplek heeft, ga mee. Gemeenteraadslid Vera Van Der Borght (Open Vld) deed gisteren in die zin een oproep.





Zorg voor elkaar

"Voor 90.000 toeschouwers was het gisteren de start van een driedaags feest met een prachtige stoet. Het is dan des te pijnlijker dat de eerste dag zo dramatisch moet verlopen, vooral voor de familie van het slachtoffer. Carnavalisten zorg goed voor elkaar, het is de enige boodschap die we niet genoeg aan elkeen kunnen meegeven", aldus Vera Van Der Borght.