"Hart zegt 'blijf', verstand zegt 'stop'" Rutger Lievens

28 augustus 2018

09u30 0 Aalst De enige dagbladhandel die Baardegem rijk is, houdt de deuren vanaf morgen voorgoed gesloten. Zes jaar lang stonden Fran De Pauw en Annick Pieters in hun zaak langs de Grote Baan, maar de onzekerheid rond de geplande werken doet hen voor het zekere kiezen. Een afscheid in stilte wordt het niet, want in de Faubourgstoet zal de sluiting van de winkel uitgebeeld worden in een ode aan Annick en Fran.

Baardegem, kleinste deelgemeente van Aalst. Je telt er twee cafés, een slager, een bakker en een frituur. En een krantenwinkel - zij het niet meer na vandaag. Zes jaar lang kon je op de Grote Baan bij Annick en Fran terecht, die hun zaak met de strijdvaardigheid en passie van een kleine zelfstandige openhielden. "Zeggen dat we het graag gedaan hebben, is een understatement", aldus Fran. "Ik ben zelf nochtans niet uit Baardegem afkomstig, maar uit Meldert. En het is niet simpel om als buitenstaander aanvaard te worden, maar toch heb ik me hier echt thuis gevoeld. De beslissing om onze zaak te sluiten is er dan ook een van het verstand, en niet van het hart. Maar het zou dom zijn om het niet te doen en dan failliet te gaan."

Geen risico's nemen

Een beslissing van het verstand, dus. Daarvoor moeten we kijken naar het huurcontract van de zaak. Fran en Annick huren het pand aan de Grote Baan nu zes jaar, wat wil zeggen dat ze het contract volgens de 3-6-9-regeling kunnen opzeggen. En daar maken ze gebruik van omdat er in Baardegem nu al even wegenwerken aangekondigd zijn, en de kans bestaat dat ze de komende drie jaar van hun contract met een diepe put voor de deur zullen zitten. Een risico dat beide dames niet willen nemen.

Maar waarom werd er al zo vaak over de werken gepraat zonder dat er ook maar één spade de grond in ging? "Het dossier is al sinds vorig jaar lopende", legt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) uit. "De aannemer die aanvankelijk uit de selectieprocedure naar voren kwam, werd afgewezen door het Agentschap Wegen en Verkeer. Blijkbaar ligt het AWV met die aannemer in proces voor verschillende werven, en dus is het begrijpelijk dat het agentschap die samenwerking niet zag zitten. Ondertussen werd wel een nieuwe aannemer aangeduid."

Archeologisch onderzoek

Maar in tegenstelling tot wat links en rechts de ronde doet in Baardegem, zullen die werken niet in september van dit jaar beginnen. "Er zijn gesprekken lopende tussen de nieuwe aannemer en het Agentschap Wegen en Verkeer", aldus Van De Steen. "Maar de werken zullen niet meer voor de winter beginnen - eerder in het voorjaar van 2019. Het heeft ook geen zin om alles in de aanloop naar de winter open te gooien, waardoor Baardegem dan in de miserie zit wanneer het winterweer komt opzetten. Er moet ook nog heel wat gebeuren alvorens we kunnen beginnen met de aanleg van de nieuwe weg met veilige fiets- en voetpaden. Er moeten archeologische opgravingen gebeuren in de buurt van de kerk, de nutsmaatschappijen moeten ingrepen uitvoeren en er zal ook aan de riolering gewerkt worden."

Annick heeft intussen al een nieuwe job gevonden, terwijl Fran eerst nog vakantie zal nemen. "Annick had het geluk om al een goeie job te vinden, maar daardoor heb ik het laatste jaar geen vakantie kunnen nemen", legt Fran uit. "Het was zes dagen op zeven werken. Ik ben dus blij dat ik er even tussenuit kan. Maar ik ga de klanten wel missen, en ik denk dat zij ook graag bij ons over de vloer kwamen. Zij zijn als familie voor ons."

En dat Annick en Fran graag gezien waren, zal vandaag ook blijken tijdens de Faubourg-stoet. In die stoet zullen twee inwoners een ode aan hen brengen, en de sluiting van de winkel uitbeelden. De stoet met een dertigtal wagens start om 11 uur.