“Hang witte vlag uit op 9 november” Rutger Lievens

05 november 2018

16u55 0 Aalst De organisatoren van de witte mars roepen de Aalstenaars op om op 9 november de witte vlag uit te hangen. Vrijdag vindt de mars plaats tegen de falende justitie en om slachtoffers een hart onder de riem te steken.

Het parcours van de Witte Mars van vrijdag is ook vastgelegd. Start en aankomst zijn aan de Grote Markt. De mars verloopt als volgt: Grote Markt, Zwarte Zusterstraat, Albert Liénartstraat, Statieplein, Majoor Claesstraat, Denderstraat, Zeshoek, Dendermondsesteenweg, Vrijheidstraat, Vredeplein, Keizersplein, Zonnestraat, Maanstraat, Watertorenstraat, Hugo Lefevrestraat, Geraardsbergsestraat, Haring, stukje Geraardsbergsestraat tot Parking Delhaize, stiltemoment gevolgd door applaus, Geraardsbergsestraat via rotonde Haring, Korte Zoutstraat, Lange Zoutstraat, Grote Markt.

Op 9 november vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de aanslagen van de Bende van Nijvel. Dit jaar wordt dat gekoppeld aan een Witte Mars, na de golf van verontwaardiging die er is na de film Niet Schieten. De film over de aanslag in Aalst werd ondertussen al 200.000 keer bekeken.