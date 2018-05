"Haar op mijn armen kwam recht" WEDUWE IN 1992 VERMOORDE POLITIEMAN ONTHUTST NA AANSLAG IN LUIK RUTGER LIEVENS

31 mei 2018

02u37 0 Aalst Luik is in rouw na de moord op twee agenten, maar 26 jaar geleden maakte Aalst hetzelfde mee. In november 1992 werden Luc Schamp en Patrick Lanckman aan de Colruyt doodgeschoten door inbreker Guy Oste. Isabelle Ramon, de echtgenote van Lanckman, was toen zeven maanden zwanger. De aanslag in Luik brengt heel veel woede naar boven.

Het nieuws van de gebeurtenissen in Luik komt hard binnen bij Isabelle Ramon en iedereen die getroffen was door de moord op de twee Aalsterse politiemannen in 1992.





"Het haar op mijn armen ging rechtstaan", zegt Isabelle. "In november 1992 stond de politie om 4 uur 's nachts voor mijn deur met het gruwelijke nieuws. Ik was toen zeven maanden zwanger van ons tweede kind, Nick. Sindsdien is het leven veranderd, het heeft de toekomst van mij en mijn kinderen beïnvloed. Ze dragen dat mee", zegt ze.





Nick Lanckman heeft zijn vader nooit gekend. "Maar ik wens hem op zijn verjaardag altijd gelukkige verjaardag. Dat is raar, gelukkige verjaardag zeggen tegen iemand die er niet meer is. Mijn oom heeft een schilderij van hem gemaakt dat ik mooi vind. Hij zegt dat het enorm emotioneel was om het te schilderen en ik koester het enorm."





De moorden op agenten in Luik bevestigen het voor Isabelle Ramon, met de mensheid komt het niet meer goed. "Onschuldige mensen die worden afgemaakt door een religieuze fanaticus? Als er hier een God is geweest, dan heeft die al lang zijn valiezen gepakt en tegen zichzelf gezegd: missie mislukt. Mensen zijn primitieve beesten en we moeten stoppen met te geloven dat sommige van die beesten kunnen veranderen. Wat ze kapotmaken, valt niet meer te herstellen. Ik ben enorm gevoelig voor kritiek op politieagenten. Als mijn kinderen het over 'flikken' zouden hebben, ik zou het niet pikken. Die mensen zetten hun leven op het spel", zegt Isabelle, die meeleeft met de nabestaanden van de Luikse agenten. "Ik denk erover na om naar de uitvaart te gaan. De persoon die overleden is, is weg en weet er niks meer van. Maar voor hen begint het allemaal pas. Ik wil hen zo graag een hart onder de riem steken."





Agenten gaven ontslag

Ook bij oud-burgemeester Anny De Maght komen de herinneringen weer boven door de Luikse aanval. "Ook bij mij stonden de agenten voor de deur om te zeggen dat er iets ergs was gebeurd. De scènes in de dagen erna vergeet ik nooit. Het politiekorps was enorm geraakt. Sommigen verbeten stilletjes de pijn, anderen sloegen met de vuisten tegen de muur. Er zijn politieagenten die na die feiten hun ontslag hebben gegeven. Ze konden de job van politieagent niet meer aan, geconfronteerd met deze gruwel. Als burgemeester heb ik toen een psycholoog ingezet om de politiemensen en de families te ondersteunen", zegt De Maght.