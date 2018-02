'Groeite Malsjans Proisoitroikink' in carnavalskantine 20 februari 2018

Steve De Backer, uitbater van de carnavalskantine Halle 13, organiseert op 17 maart de 'Groeite Malsjans Proisoitroikink'. Carnavalisten met pech voor, tijdens of na de drie dagen feest maken kans op De Groeite Malsjans Prois, een steuntje in de rug. Er zijn ook 'Cash Sjans'-prijzen voor AKV's of losse groepen die met minimaal 6 personen naar de prijsuitreiking komen. Per categorie is er een prijs, in totaal is er meer dan 3.000 euro te verdienen. De avond start rond 20 uur. (RLA)