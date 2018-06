"Graag 'calisthenics' in Zwembadpark" 07 juni 2018

02u53 0 Aalst Calisthenics is al hot van Brussel tot Miami en Copacabana en de 28-jarige Cedric Souvagie hoopt dat Aalst mee op de kar springt.

"Calisthenics is ontstaan in het Oostblok. Het is een vorm van fitness maar iets volledig anders dan wat ze in het fitnesscentrum doen. De workouts zijn gericht op de arm-, rug- en borstspieren en je traint ook flexibiliteit", zegt Cedric, die af en toe gaat trainen in het Zwembadpark. "De toestellen hier zijn nogal verouderd en als je er met je volle gewicht aan gaat hangen lijken ze toch niet zo stabiel. Ik kom hier regelmatig jongeren tegen die aan het trainen zijn en hetzelfde denken. Ik droom van een calisthenics-park aan het Zwembadpark. Ik was in Brazilië en daar zie je de typische toestellen langs de Copacabana. In Miami is het ook populair. In Brussel zijn er ondertussen 9 van die parkjes geopend en ze zijn druk bezocht."





"Enkele maanden terug ben ik naar de opening van één geweest in Schaarbeek. Ik denk dat dit in Aalst ook mogelijk moet zijn. Het Zwembadpark lijkt ideaal, al denk ik dat je de toestellen best in een kooi zet die je 's avonds kan afsluiten. Ik heb contacten met het bedrijf dat deze parken aanlegt. Het zou om een kostprijs van 40.000 euro gaan. In Brussel subsidieerde de overheid voor een deel."





Rien Vanyzere van het SportAG zegt dat met de realisatie van het nieuwe zwembad ook de toestellen in het park zullen herbekeken worden. "Op sportcomplex Osbroek staan er al nieuwe fitnesstoestellen. Maar ik wil dit idee zeker eens met Cedric bekijken", zegt hij. (RLA)