“Gezellig zo een toilet op de Grote Markt” Rutger Lievens

08 november 2018

13u59 10 Aalst “Prachtig uitzicht vanuit ons café... Op een toilet”, zegt café-uitbater Nicholas Van Cauteren van ‘t Landhuis sarcastisch. Klanten die van de laatste nazomerzon willen genieten op zijn terras kijken op een toilet. En vice versa natuurlijk, want wie daar naar het toilet wil gaan is op een zonnige dag omringd door een honderdtal terrasjesmensen.

Zou er nog een stad bestaan die op haar Grote Markt, toch het visitekaartje van de stad, een tijdelijk toilet neerploft tussen de terrassen? We kunnen alleen maar raden wat toeristen erover denken, maar van de mening van de lokale cafébazen zijn we zeker: ze zien het toilet liever verdwijnen.

In café ‘t Landhuis kan er bij de klanten nog mee gelachen worden. “Echt gezellig zo een toilet op de Grote Markt. Stel je voor dat daar iemand een grote boodschap moet doen. Dat wordt een plezant hoorspel op uw terras”, zegt een van de klanten tegen Nicholas, de cafébaas. Hij lacht maar is eigenlijk heel erg boos.

Hek rond mindervalidenlift

“Oké, normaal gezien was het weer al slechter geweest deze tijd van het jaar, maar met deze nazomer zetten we toch graag nog ons terras buiten. Plots staat hier dan een tijdelijk toilet op de plek waar normaal onze terrasmeubels staan. Zonder overleg. Waar zit de horecacoach eigenlijk?”, zegt hij. “Bovendien staat er nu ook een hek rond de lift voor mindervaliden. Hoe die nog in het belfort moeten geraken is mij een raadsel.”

Het is niet de eerste keer dat dat deel van de Grote Markt stiefmoederlijk behandeld wordt. “Met het na-Tourcriterium en kermissen is het hetzelfde liedje. Telkens moeten we vechten voor onze terrassen. Er is snel duidelijkheid nodig over wat wel en niet mag hier”, zegt Nicholas.

Schepen Beulens: “Dat toilet moet weg”

Volgens de stad staat het tijdelijke toilet er omdat er aan de toiletten in het belfort wordt gewerkt. Schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V) ging vandaag in overleg met de horeca van de Grote Markt en er wordt gewerkt aan een oplossing. “Dat toilet gaat weg. De horeca biedt aan dat wie naar toilet moet, dat bij hen doet. We zijn nog aan het bekijken welke horecazaken meedoen met de actie, dat zal later worden gecommuniceerd”, zegt ze. De schepen heeft dus een oplossing beet. “Het is duidelijk dat dit toilet geen goeie zaak is voor de horecazaken op de Grote Markt”, zegt ze.