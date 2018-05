"Gevaarlijke straatraces moeten stoppen" OPEN VLD EN VLAAMS BELANG VRAGEN VERHOOGD TOEZICHT RUTGER LIEVENS

31 mei 2018

02u38 2 Aalst Straatraces zijn een ware plaag aan het worden in Aalst. Jongemannen rijden met knallende uitlaat door het centrum of nemen het tegen mekaar op alsof ze op een racecircuit rijden. Vera Van Der Borght (Open Vld) en Franky Vinck (VB) pleitten voor strenger politietoezicht.

De chauffeurs van een grijze Subaru, een gouden Golf, een blauwe Porsche en een zwarte BMW veroorzaken geluidsoverlast en zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Op de terrassen van het Vredeplein weten ze er alles over. "Bij goed weer, met veel volk op de terrassen, mag je er zeker van zijn dat die mannen hier passeren met hun wagens. De uitlaat laten ze eens goed knallen. Luid optrekken, race houden op het Keizersplein, ze doen alles om op te vallen. 'Beng beng beng!' voor heel het terras", zegt Guy Verhoeven, bezoeker van het terras van Bowling De Kat. De man stoort zich enorm aan het gedrag van de bestuurders. "Gehoord en gezien worden, daar doen ze het voor, maar aan de veiligheid denken ze niet. Dat ze overlast veroorzaken, daar denken ze ook niet aan", zegt Guy. "De politie zou zich hier eens een hele namiddag op een terras moeten zetten, op mijn kosten als het moet. Ze zouden eens wat zien."





Altijd zelfde voertuigen

De kwestie kwam dinsdag ook aan bod op de gemeenteraad. Zowel Vera Van Der Borght (Open Vld) als Franky Vinck (VB) stelden er vragen over. "De laaste tijd melden meer en meer Aalstenaars dat er straatraces worden gehouden van de 1 Meistraat naar de Moorselbaan. Ik heb ze al eens in de omgekeerde richting een eenrichtingsstraat zien in racen. Er zijn ook meldingen van races aan de Brusselsesteenweg met vertrekpunt aan de nachtwinkel op de hoek van de Brusselbaan en de Hogeweg. Meestal doen ze dat 's nachts of 's avonds. Het Vredeplein op de middag tussen 12 en 13 uur, en zo naar de Sint-Annalaan, Asserendries en de Welvaartstraat zijn eveneens een veelgebruikte route. Hetzelfde gebeurt aan de Sint-Martinuskerk en de De Ridderstraat. Het zou altijd om dezelfde voertuigen gaan. Vlaams Belang wil een verhoogd politioneel toezicht", zegt Franky Vinck (VB). Vera Van Der Borght (Open Vld) is dezelfde mening toegedaan. "Wij pleiten voor meer zichtbare aanwezigheid van politie te voet om deze onverantwoorde en gevaarlijke toestanden vast te kunnen stellen", zegt Van Der Borght (Open Vld).





Waarnemend burgemeester Karim Van Overmeire (N-VA) zegt dat mobiele camera's of verhoogd politietoezicht het probleem niet zullen oplossen. "Die heren denken wellicht dat ze stoere helden zijn, maar het zijn eigenlijk zielepootjes die op deze gevaarlijke manier hun teveel aan testosteron en hun tekort aan hersencellen etaleren. Ik kan alleen maar oproepen om telkens kleur en type van wagen, nummerplaat en tijdstip door te geven aan de politie."