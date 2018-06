"Gerechtigheid voor ons kindje" AFRIKAANSE GEMEENSCHAP HOUDT WITTE MARS VOOR OVERLEDEN BABY KOEN BATEN

04 juni 2018

02u41 0 Aalst Een honderdtal personen van de Afrikaanse gemeenschap hielden zaterdag een witte mars in Aalst. De aanleiding was de dood van de zes maanden oude baby Daniel Mbonzi, die op 25 mei overleed in een Aalsterse crèche. De politie kwam in groten getale - én met waterkanon - een oogje in het zeil houden.

Het was rond 15 uur dat de optocht met een honderdtal mensen vertrok aan het station in Aalst. Bedoeling van de optocht, naar de crèche op de Gentsesteenweg stappen om zo het overlijden van Daniel Mbonzi te herdenken. Een vredige mars zonder problemen, maar toch wilde de stad niets aan het toeval overlaten. Verschillende straten, onder meer de Kattestraat waar er zomerbraderie was, werden afgesloten.





Dreigtelefoons

Ook de Gentsesteenweg werd bewaakt door de politie. "De mars was aangevraagd en wij zijn hier mee akkoord gegaan, maar we hadden toch de nodige maatregelen voorzien omdat de crèche dreigtelefoons had ontvangen", zegt plaatsvervangend burgemeester Karim Van Overmeire. "We konden niets aan het toeval overlaten en hebben daarom de politiemacht voorzien, maar wij hoopten natuurlijk dat alles rustig zou verlopen", klinkt het.





"Het belangrijkste voor ons is dat de echte waarheid naar boven komt. Wij hebben aan justitie een nieuw onderzoek gevraagd over de doodsoorzaak van onze zoon, omdat wij ons hier niet in kunnen vinden", aldus papa Patrick Mbonzi (38). "Daniel is een engel voor ons die overleden is. Daarom droegen we een wit hemd tijdens de optocht. Wij zijn zo enorm triest, het valt bijna niet te beschrijven", klinkt het.





Daniel is op 25 mei overleden aan een longonsteking, maar toch hebben de ouders nog enkele vragen. "Toen hij overleden was, kwam er bloed uit zijn neus. We willen weten wat de oorzaak daarvan was. Tot dan kunnen wij ons zoontje niet begraven. Wij hopen dat het gerecht onafhankelijk zal werken", besluit Patrick.





Rustige optocht

Het grootste deel van de tocht verliep over het algemeen rustig. Onderweg werd er gezongen en gebeden, af en toe stonden ze stil. Tot twee keer toe was er een klein opstootje. Eerst aan de Meuleschettestraat, omdat de gemeenschap een ander parcours in gedachten had, en daarna aan de Gentsesteenweg zelf omdat enkel de ouders en naaste familie tot aan de crèche mochten. Toen de ouders van de overleden Daniel aan de crèche aankwamen, werden de vele emoties hen te veel. Ze legden bloemen neer voor de deur en bleven een hele tijd op hun knieën voor de woning zitten. De ouders en de familie lieten hun tranen de vrije loop.





De Afrikaanse gemeenschap bleef nog een hele tijd hangen ter hoogte van de Gentsesteenweg. Er werden nog wat woorden uitgewisseld, maar uiteindelijk ging iedereen zonder problemen terug naar huis.