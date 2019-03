“Geen enkele intentie om Joden te schofferen" Koen Baten

06 maart 2019

15u18

Het verhaal rond de wagen waar Joden stonden afgebeeld van de Aalsterse carnavalsgroep de Vismooil'n is nog altijd niet volledig gaan liggen. Er kwam heel wat reactie op van de Europese-Commissie en enkele Joodse organisaties die ook een klacht indienden. Burgemeester Christoph D’haese is echter duidelijk. “Er is nooit de intentie geweest om joden te schofferen", aldus D’haese.

De Aalsterse burgemeester zal de Europese Commissie ook contacteren om de context van Aalst carnaval toe te lichten. De poppen zouden ook al in een stoet van drie jaar geleden door een andere groep gebruikt zijn en waren puur als humoristisch bedoeld.

D’haese wil absoluut geen beperking in taferelen die mogelijk niet mogen worden uitgevoerd in de stoet. “Het is te moeilijk om censuur op te leggen. Wat kan wel , en wat kan dan niet is erg delicaat”, zegt D’haese. De burgemeester begrijpt wel de bezorgdheid van de Europese Commissie over het toenemende antisemitisme in Europa, maar benadrukt dat dit nog iets volledig anders is dan een Aalsterse carnavalsstoet.

De groep zelf reageerde nog niet op de controverse. Zij zijn zelf ook danig geschrokken en ontvingen zelf ook haatberichten. Mogelijk nemen de Vismooil'n ook verdere stappen. Burgemeester D’haese zal ook verdere toelichting verschaffen aan de Joodse organisaties.