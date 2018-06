"Geen Engels, Frans of Turks in campagne" 19 juni 2018

Vlaams Belang en N-VA hebben kritiek op kandidaten die in Aalst campagne voeren in een andere taal dan het Nederlands. Gemeenteraadslid David Coppens (N-VA) roept alle partijen op om alleen in het Nederlands campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





"Ik reageer daarmee op de aankondiging van kandidaturen op sociale media in het Frans, Engels en Turks die al opdoken bij Groen en Lijst A. Politici hebben een voorbeeldfunctie", zegt Coppens. "De enige voertalen in Aalst zijn het Nederlands en het Oilsjters. We kunnen alleen maar samenleven als we ook met elkaar kunnen praten. Politieke kandidaten hebben een voorbeeldfunctie en zouden consequent het Nederlands moeten gebruiken. Anders geef je aan anderstalige nieuwkomers het signaal dat ze zich niet moeten integreren."





Bij Groen post de nummer twee op de lijst, Fatma Yildiz regelmatig iets in het Turks op haar Facebook. En dat mag van Groen. "Voor ons is meertaligheid een troef en geen bedreiging. Ook wij staan 100 procent achter het belang van het leren van het Nederlands en zien dat heel wat nieuwe Aalstenaars daar enorm enthousiast en gemotiveerd mee bezig zijn. Je leert het echter niet op één dag en er is niets mis met Frans, Engels of de moedertaal om die mensen voorlopig uit de slag te trekken. Wij zetten zo in op verbinding en weg uit het wij-versus-zij-discours van bepaalde partijen", zegt Lander Wantens van Groen.





Mimie Bokangu die onder meer in het Frans aankondigde dat ze op de lijst van Lijst A staat, moest haar 'Tout pour Alost' wel verwijderen van haar nieuwe partij. "Een beginnersfoutje van Mimie, die perfect Nederlandstalig is", noemde Marc Cottyn van Lijst A het. (RLA)