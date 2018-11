‘Familievriendelijke horeca’ wordt beloond met label: “Een zaak waar kinderen het naar hun zin hebben, geeft ouders een goed gevoel” Rutger Lievens

28 november 2018

15u55 2 Aalst De stad Aalst stimuleert de lokale horeca om hun zaak aantrekkelijk te maken voor families met kinderen. Daarom lanceert de stad een nieuw label ‘Familievriendelijke horeca’ voor cafés die kinderen en ouders een goed gevoel geven.

De stad sensibiliseert de horeca met de nieuwe brochure ‘Met z’n allen aan tafel’. “De stad Aalst wil inzetten op familievriendelijke horeca. Deze actie kadert in het EFRO-project bAsta! ‘Beleef Aalst Stad’. In de brochure staan tips & tricks over hoe horeca-uitbaters hun zaak aantrekkelijker kunnen maken voor families. Bovendien zullen horecazaken het label ‘familievriendelijke horecazaak’ kunnen verdienen”, zegt schepen Katrien Beulens (CD&V).

De stad zet in op familievriendelijkheid van haar horecazaken. “Welke horecazaak gezinnen met jonge kinderen bezoeken, hangt vaak af van de mening van de kinderen. Een zaak waar kinderen het naar hun zin hebben, geeft ouders een goed gevoel”, aldus Beulens (CD&V). “Op die manier kunnen zij extra genieten van hun uitstap en zijn ze sneller geneigd om terug te keren. Door kleine en gemakkelijke ingrepen kan een zaak familie- en klantvriendelijk worden. De stad wil dit aanmoedigen en familievriendelijke horecazaken op een duidelijke manier zichtbaar maken in het straatbeeld.”

6,5 op 10

In december 2016 werd een enquête gevoerd bij 450 jonge Aalsterse gezinnen en 83 personeelsleden van de stad. Hierbij werd gepeild naar hun tevredenheid over de voorzieningen en familievriendelijkheid van horecazaken in Aalst.

Uit de enquête kwamen enkele interessante resultaten. “Zo gaven respondenten een gemiddelde score van 6,5 op 10 bij de vraag of ze tevreden waren over de kindvriendelijkheid in de horecazaken”, zegt de stad. “Tegen de verwachting in vond 92 procent van de ondervraagde ouders het vooral belangrijk dat er gezonde en gevarieerde kindermenu’s worden aangeboden. Voorzieningen als wifi, tekenmateriaal aan tafel en de aanwezigheid van speelgoed werden als minder belangrijk gezien. Maar dat is zonder de allerkleinsten gerekend, want ook met hen werden enkele horecazaken bezocht om na te gaan wat zij belangrijk vinden. Anders dan hun ouders zien zij wél graag een speelhoekje of wat speelmateriaal. Maar bovenal willen zij graag behandeld worden als echte gasten door een (kind)vriendelijke ober.”

Uit de enquête haalden de dienst Economie en team Jeugd heel wat interessante gegevens. Omdat maar liefst 95 procent van de respondenten aangaf dat kindvriendelijke horeca belangrijk is, besloot de stad hier extra op in te zetten.

Label ‘familievriendelijke horecazaak’

Wie ambassadeur wil worden in Aalst vult een checklist in via de website van de stad. “Hiermee kunnen horeca-uitbaters nagaan hoe familievriendelijk hun zaak is. Dit zal beoordeeld worden door de coördinator horeca, hij zal ook een plaatsbezoek brengen om te zien of het label ‘familievriendelijke horecazaak’ effectief kan uitgereikt worden”, zegt schepen Beulens (CD&V).

Elke ‘familievriendelijke horecazaak’ krijgt een sticker met het label om uit te hangen aan de deur of het raam én een pretpakket. Hierin zit ondermeer een bandietenborden, smospotjes (potjes voor extra borrelhapjes voor de kinderen), een set speelkaarten, een doos kleurpotloden met scherper en speciaal ontworpen kleurplaten.

Het label ‘familievriendelijke horecazaak’ helpt gezinnen bij het uitkiezen van een horecazaak waar rekening wordt gehouden met de wensen, noden, behoeften en de leeftijd van de leden van hun gezin. De stad voorziet ook in extra promotie van zaken die het label behaald hebben via de website van de stad en de website van toerisme Aalst.