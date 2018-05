"Elk jaar twee koeien dood door zwerfvuil" STAD EN LANDBOUWERS WERKEN SAMEN AAN SENSIBILISERINGSACTIE RUTGER LIEVENS

11 mei 2018

02u47 0 Aalst Landbouwers uit Aalst roepen samen op om te stoppen met zwerfvuil in hun graslanden te gooien, want hun koeien gaan ervan dood. Zij plaatsen nu borden aan hun weides met de boodschap 'Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?'.

De actie gaat uit van de stad en de landbouwers. "Ik krijg al heel lang de vraag om iets rond deze problematiek te doen", zegt schepen van Landbouw Katrien Beulens (CD&V). "De landbouwers uit de streek verliezen dieren doordat de koeien het zwerfvuil opeten. Tijd om het publiek te sensibiliseren over deze problematiek." Aan de actie doen veertien landbouwers mee uit Baardegem, Herdersem, Hofstade, Moorsel, Nieuwerkerken, Aalst en Meldert.





Het is geen toeval dat de actie net nu gelanceerd wordt. Het gras staat hoog en is klaar om gemaaid te worden. "April en mei zijn de grasmaanden. Nu wordt het hooi binnengehaald dat dienst zal doen als voeder voor de winter. Het zijn de eiwitten voor de dieren", zegt Bart De Koker (34) uit Baardegem. Het hoge gras maaien, zeker op weides nabij fiets- en wandelpaden of waar auto's passeren, houdt risico's in voor zijn koeien. De Koker runt een melkvee- en aardappelbedrijf samen met zijn familie. "Een blikje is snel weggegooid en het lijkt niet zo erg, maar het kan grote gevolgen hebben voor onze dieren. Bij het maaien zie je het ook niet zo snel liggen tussen het gras. Er zijn machines die uitgerust zijn met magneten speciaal om blikjes uit het voeder te houden, maar er glipt wel altijd eentje tussen de mazen van het net", zeggen Bart en zijn vrouw Melissa, die samen met hem het landbouwbedrijf doet draaien.





De landbouwers moeten vreemde voorzorgsmaatregelen nemen. "Zo krijgen al onze koeien een magneetje in hun maag. Dat blijft daar zitten en verzamelt metalen zwerfvuil dat ze inslikken. Mocht je zo'n melkkoe slachten en je kijkt naar de magneet in de maag dan zullen daar bij de meeste koeien metaalscherven aanhangen. Daar bestaan studies over", zegt Bart, die daar net als zijn collega's regelmatig koeien door verliest. De scherpe stukken metaal verwonden de koeien inwendig. Een melkkoe kost 1.500 euro. "Elk jaar sterven er gemiddeld twee koeien door zwerfvuil, ik heb er in totaal 230", zegt Bart.





De landbouwers hopen dat de actie de mensen aan het denken zet. Want het is zowel jong als oud die zich bezondigt aan het weggooien van afval in de natuur. "Jonge gasten gooien dat weg vanuit het raam van hun wagen en dat belandt in de wei. Ook wielrenners die op de Leirekensroute rijden, durven al eens iets weggooien. Hopelijk zien ze één van de borden en doen ze het voortaan niet meer", klinkt het bij de schepen en de landbouwers.