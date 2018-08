'Een openluchtzwembad voor alle Aalstenaars' wil buitenbad in nieuw superzwemcomplex Rutger Lievens

09 augustus 2018

08u59 0 Aalst Voorstanders van een buitenbad aan het nieuw te bouwen stedelijk zwembad hebben de Facebookpagina 'Een openluchtzwembad voor alle Aalstenaars' opgericht. Woensdag raakte bekend dat het buitenzwembad er niet komt nadat 29 buurtbewoners zich hadden verzet.

"Slechts 29 handtekeningen uit het Baron Moyersoenpark volstaan om alle inwoners van Aalst zomers zwemplezier in de buitenlucht te ontnemen. Met deze pagina willen we een stem geven aan alle Aalstenaars. Niet enkel de 29 omwonenden met een eigen zwembad in de tuin", zeggen de oprichters van de Facebookpagina. "Willen jullie ook dat Aalst een openluchtzwembad heeft? Like en deel deze pagina. Laat jouw stem horen aan het stadsbestuur. En eis een herziening van de bouwplannen. Nu kan het nog."

Een eerste poll op de pagina deze ochtend haalde al 30 stemmen pro nieuw buitenzwembad. Of het buitenbad er nog kan komen is echter twijfelachtig. Het stadsbestuur besloot om het na het protest van de 29 buren niet op te nemen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Een wijziging aanbrengen in een ruimtelijk uitvoeringsplan is niet zo simpel.