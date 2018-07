"Duivels fris gehouden met 400 massages" MILAN EN GEERT VIEREN MEE NA HUN ESSENTIËLE ROL TIJDENS WK RUTGER LIEVENS

17 juli 2018

02u30 0 Aalst Na zeven weken en meer dan vierhonderd massages zijn streekgenoten Milan D'Hoe (29) en Geert Neirynck (43), masseur en kine van de Rode Duivels, ook weer thuis. De zege tegen Japan is voor hen hét moment van het WK, de historische ontvangst in Brussel een prachtige kers op de taart.

Milan D'Hoe is leerkracht Beroepsgerichte Vorming in De Horizon in Aalst. Geert Neirynck is kinesist en osteopaat, en runt beweegpraktijk Enforma in Baardegem. Het is ook in die praktijk dat Milan naast zijn uren als leerkracht sportmassages geeft. Maar zeven weken lang waren ze daar niet te zien omdat ze samen met onze Rode Duivels in Rusland zaten. "Tijdens het WK hebben we meer dan vierhonderd massages gegeven", klinkt het. "En dan hebben we niet over snel even een kuit losmaken."





"In het begin moesten we vooral de geblesseerde jongens opnieuw speelklaar krijgen", zegt Neirynck. En dan denken we vooral aan Kompany en Vermaelen, die pas na enkele wedstrijden op het veld kwamen na blessures. "Er waren ook enkele spelers die minder wedstrijden bij hun club afgewerkt hadden en fysiek bijgespijkerd moesten worden. In de tweede helft van het toernooi moesten we de ploeg voornamelijk fris en fit houden. De nadruk lag toen op recuperatie."





Hét moment van het WK? Dat is voor zowel Milan als Geert de overwinning tegen Japan, al komt ook de winst tegen Brazilië aardig in de buurt. "Voor mij zijn dat twee onvergetelijke momenten", zegt Milan. "Eerst 2-0 achter tegen Japan... Dan denk je: we gaan toch niet naar huis, hé? Maar dan komen die eerste twee tegengoals, en dan de late treffer van Chadli. De blijdschap die we dan voelden, vergeet ik nooit. Het was alsof we het WK gewonnen hadden. De overwinning tegen Brazilië is er ook één om in te lijsten - zij waren toch de favoriet."





Dankbare Duivels

Voor Geert was de winning goal tegen Japan het sportieve hoogtepunt. "Ook pakkend was dat enkele spelers na het verlies tegen Frankrijk ons persoonlijk zijn komen bedanken. Ik plak er geen namen op, maar het deed deugd."





Dat het zo dichtbij was voor de Duivels, dat beseffen Milan en Geert ook. "Als men ons op voorhand gezegd had dat we de halve finale zouden halen, dan zouden we daar wellicht voor getekend hebben", aldus Milan. "Maar eens je zover geraakt, hoop je natuurlijk het WK te winnen. Helaas mocht het niet zijn tegen de Fransen."





De zegetocht door Brussel, met bezoek aan de koning en de Grote Markt, zijn ongetwijfeld verhalen die ze aan hun kleinkinderen kunnen vertellen. "Als die er ooit komen, kan het goed zijn dat ik dan mijn bronzen medaille eens uit de kast haal", lacht Milan. "Mooi ook dat we in een open bus mochten rijden. Je hebt het gevoel dat je deel uitmaakt van de groep. Eden Hazard mag dan wel een wereldster zijn, maar op dat balkon van het stadhuis was hij zoals we hem kennen: de sfeermaker van de ploeg."





"Dit was mijn derde campagne, na Brazilië en Frankrijk", zegt Geert. "Maar dit was de meest memorabele. We waren liever met een gouden medaille teruggekeerd, maar dit is een goede, dynamische groep. Ik geloof dat we er binnen twee en vier jaar opnieuw kunnen staan. Hopelijk op die eerste plaats."