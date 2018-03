"Dubbel zoveel mensen vragen hulp" ROSITA ZET ZICH IN VOOR ARMEN IN AALST RUTGER LIEVENS

17 maart 2018

02u32 0 Aalst Zo'n 600 Aalstenaars bellen wekelijks aan bij Rosita Monsieur van Armoede In Aalst om kleding of voeding te vragen. Een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. In december werd Rosita uitgeroepen tot Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen.

In haar appartement in Aalst staan dozen eieren opeengestapeld. 20.000 in totaal. "Maak je geen zorgen, tegen zondagavond is alles uitgedeeld", zegt Rosita. "De eieren komen van een supermarkt die ons helpt met hulpgoederen. Ze hadden er 30.000 die klaarstonden voor vernietiging, maar ze zijn nochtans nog eetbaar. We hebben met Arminaa - Armoede in Aalst er 20.000 meegekregen. Er stonden ook nog twee paletten choco, maar die kregen we niet omdat de houdbaarheidsdatum overschreden was. Chocolade wordt nochtans niet slecht", zegt Rosita.





Kamiel Sergant

Vroeger had je Kamiel Sergant in Aalst die mensen in de problemen van een voedselpakket voorzag, los van het OCMW. Rosita zou zonder overdrijven zijn opvolgster kunnen zijn. Al zal ze dat zelf misschien niet zo graag horen, bescheiden als ze is. Tijdens het interview gaat drie keer de deurbel. Het is een komen en gaan van mensen bij Rosita. "Ongeveer 600 keer per week gaat de bel hier. Het is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Of het komt door die prijs van Warmste Vrijwilligster, geen idee. Ik denk dat er vooral veel nood is aan hulp in Aalst. Een deel van de Aalstenaars leeft nog altijd in bittere armoede. En er zijn veel kinderen tussen. De helft van de mensen die hier komen heeft een kind aan de hand. Onze Facebookgroep waar we posten wat we in de aanbieding hebben, telt 1.900 volgers die afnemen of iets geven", zegt ze. "Er is veel mond-tot-mondreclame, mensen tippen kennissen die zonder eten zitten dat ze bij Arminaa geholpen zullen worden. Alleen de mensen die het echt nodig hebben helpen we. Drugs- of alcoholverslaafden zijn aan het verkeerde adres, voor hen is er een nultolerantie. Tenzij ze kunnen aantonen dat ze aan het afkicken zijn."





Financiële steun

Ondertussen is er voor het eerst in de 16 jarige geschiedenis van Arminaa een financieel duwtje in de rug gekomen van meer dan 1.000 euro per maand. "In februari organiseerde een bedrijf een receptie. Er werd gevraagd om geen bloemen mee te brengen, maar iets te doneren. Een unicum, want van bedrijven of serviceclubs ontvangen we nooit een cheque. De gift komt goed uit, want onze bestelwagen is net in panne gevallen en we hebben voor 1.000 euro kosten", zegt ze. "Weet je waar ik van droom? Dat Arminaa een eigen lokaal krijgt in Aalst, waar we onze hulpgoederen kunnen opslaan, waar mensen niet alleen voedsel kunnen ophalen, maar ook een babbeltje slaan. Iets heel laagdrempelig. Nu gebeurt dat allemaal bij mij thuis", zegt Rosita.