"Dromen van fotoboek over alle carnavalsstoeten"
RUTGER LIEVENS

31 januari 2018

02u37 0 Aalst Elke zichzelf respecterende Aalsterse carnavalist heeft het fotoboek 'Voil Jeanet' en het dialectenwoordenboek 'Den Oilsjtersen Diksjoneir' in zijn boekenkast staan. De uitgeverij erachter - Flying Pencil gevestigd in Erembodegem - wil door het succes nog meer carnavaleske boeken uitbrengen. Ze droomt luidop van een fotoboek over alle Aalsterse carnavalsstoeten die er ooit al geweest zijn.

Boeken over Aalst en carnaval zijn hot. De verkoopcijfers bewijzen dat er voor Aalsterse non-fictie een markt is. "Van de laatste nieuwe versie van Den Oilsjtersen Diksjoneir van Jan Louies hebben we er 3.000 gedrukt en verkocht. In 1 jaar tijd. Naar Vlaamse normen is dat indrukwekkend. Er waren niet alleen bestellingen uit Aalst, maar van overal waar Aalstenaars wonen: Spanje, de Verenigde Staten, en vaak ook Nederland", zegt Cynrik De Decker van de Erembodegemse uitgeverij Flying Pencil.





Hij startte tien jaar geleden samen met zijn vrouw Ann Mertens de uitgeverij. "Ik ben gespecialiseerd in historische luchtvaartgeschiedenis en wou in dat genre boeken uitgeven. Jan Louies is een collega-leerkracht en zo kwam het dat ik Den Oilsjtersen Diksjoneir mocht uitgeven. De vorige versie met gele cover was ook al ons werk. Ondertussen zijn we als uitgeverij ook geëvolueerd en willen we boeken uitgeven die gezien mogen worden. Die je trots een plaats wilt geven in je kast. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn met de nieuwste versie van Den Oilsjtersen Diksjoneir", zegt Cynrik. "Het is een voltreffer. Overal waar je komt in Aalst, zie je het boek. De nieuwe bib Utopia doet er iets mee en ook in de heraanleg van de Kattestraat heeft Den Diksjoneir een rol gespeeld. In het midden van de straat zie je een band met uitdrukkingen rond het woord 'kat'. Al die uitdrukkingen komen uit het boek van Jan Louies."





In het najaar van 2018 bracht de uitgeverij 'Voil Jeanet' uit, een fotoboek over de voil jeanetten van Aalst. "De fotograaf, Pascal Moens, is al 30 jaar een goeie vriend van ons. Ik wist dat hij al 20 jaar foto's nam van de voil jeanetten en dus hebben we die foto's eens bekeken. Het waren geweldige beelden, de uitdrukkingen van de carnavalisten, de Grote Markt die erbij ligt alsof er een oorlog is gepasseerd, dus zijn we aan de slag gegaan. Een verzameling foto's is nog geen boek natuurlijk. Luc Geeroms van het stedelijk museum schetst in het boek de geschiedenis van de voil jeanetten, Jo Bogaert interviewde Gilles Van Schuylenbergh. Intussen ligt het boek vijf weken in de winkel en de verkoop van de 1.000 exemplaren gaat zeer goed. Standaard Boekhandel, die de Aalsterse boeken verkoopt, vraagt altijd of we nog meer dozen met boeken hebben", zegt Cynrik.





Dankzij het internet is de hele wereld verbonden met mekaar, maar het succes van boeken als Den Oilsjtersen Diksjoneir, Voil Jeanet en nog andere titels over Aalst wijzen erop dat er meer dan ooit interesse is naar het eigen verleden en DNA. "Mensen gaan terug naar hun roots en zoeken de geborgenheid op van een stad waar de anderen nog weten wie je bent. Ze willen weten van waar ze komen", zegt Ann Mertens.





Appreciatie van Unesco

"Door een boek als Den Oilsjtersen Diksjoneir zal het Aalsters dialect niet snel uitsterven. Een Aalstenaar is heel fier op zijn afkomst en beseft dat er een heel specifieke cultuur heerst in zijn stad. Een cultuur die ver daarbuiten weerklank krijgt, denk maar aan de appreciatie van Unesco voor het carnaval. Het is een rijkdom en sterkte die niet gesubsidieerd is, maar voortspruit uit de Aalstenaars zelf."





Voor 2018 zitten er een vijftal boeken over Aalst in de pijplijn. De uitgevers van Flying Pencil dromen er ook van om een fotoboek te maken met beelden van alle carnavalsstoeten. "Onze lezers geven ons meer dan eens het signaal: 'Als er nog eens iets over Aalst verschijnt, laat het ons weten'. Een fotoboek over alle stoeten die er al geweest zijn, we geven hier de voorzet en hopen dat een Aalstenaar opstaat om het te helpen realiseren", zegt Cynrik.