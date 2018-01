'Dialectmokken' schot in de roos 31 januari 2018

Gerlinde Schollaert van snoepjeswinkel Huis 19 in de Nieuwstraat in Aalst zette vorige woensdag een foto van haar 'dialectmokken' op Facebook, nu zijn er al honderd verkocht.

De koffietassen met een Oilsjters tekstje op zijn duidelijk zeer gegeerd.





"Ik ben geen lid meer van een Aalsterse carnavalsgroep, want met de zaak is het gewoon te druk. Maar ik hou er wel nog van om naar de stoet te gaan kijken en met carnaval wordt er zeker nog gefeest. In plaats van voortdurend uit plastic bekertjes te drinken, wilde ik iets leuks dat ik kon meenemen om mijn bier in te gieten. Vandaar het idee om deze 'dialectmokken' te voorzien van een Oilsjters tekstje. Dingen zoals 'Een betje verlies eje atoid' of 'Santé men bieke', wordt vaak gezegd met carnaval. Het slaat enorm aan, we kunnen nauwelijks volgen", zegt Gerlinde, die vorig jaar startte met Huis 19. Een dialectmok kost 13,95 euro. (RLA)