"Dendersupporters stelen penaltystip Eendracht" 02u35 9

Op internetfora beschuldigen Eendracht-fans supporters van Dender van vandalenstreken in het Pierre Cornelisstadion. "Supporters van Dender hebben de penaltystip aan de zijde van de Europatribune meegenomen. Er is ook ingebroken in het lokaal van de stadionomroeper waar enkele tv's op de grond zijn gegooid", zegt een Eendracht-fan. Dirk Adriaensens van het bestuur van Eendracht Aalst wou gisterenavond weinig kwijt, wellicht uit veiligheidsredenen. "Er waren wel inbraaksporen. Bij mijn weten heeft dit geen directe consequenties voor de wedstrijd. Ik wil geen olie op het vuur gooien, we gaan na of het om een ludieke actie gaat of bewust vandalisme", zegt hij. (RLA)